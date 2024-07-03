Краснодарцев приглашают на лекцию о творчестве режиссера Альфреда Хичкока

В Краснодаре 8 июля обсудят творчество американского режиссера Альфреда Хичкока. Кинокритик расскажет о его новаторском подходе к монтажу (16+)

Краснодарский критик Кира Кац анонсировала на 8 июля лекцию «Альфред Хичкок: саспенс, игры со светом и макгаффины». На встрече участники поговорят о его новаторском подходе к монтажу, как режиссер выбирал локации для съемок и как ему удавалось создавать особую атмосферу в своих фильмах.