Краснодарцев приглашают на лекцию о творчестве режиссера Альфреда Хичкока

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре 8 июля обсудят творчество американского режиссера Альфреда Хичкока. Кинокритик расскажет о его новаторском подходе к монтажу (16+)

Краснодарский критик Кира Кац анонсировала на 8 июля лекцию «Альфред Хичкок: саспенс, игры со светом и макгаффины». На встрече участники поговорят о его новаторском подходе к монтажу, как режиссер выбирал локации для съемок и как ему удавалось создавать особую атмосферу в своих фильмах.

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«Альфред Хичкок — имя, которое стало синонимом слова «саспенс». В его фильмах напряжение нарастает с каждой минутой, ибо Хичкок виртуозно владел искусством создания страха и тревоги», — считает Кира Кац.

Начало в 19:30. Лекция пройдет в кофейне Booker по адресу улица Октябрьская, 91.

Альфред Хичкок известен постановкой фильмов «Ребекка», «Психо», «Головокружение», «К северу через северо-запад», «Окно во двор», «Птицы». Именитый режиссер имеет две звезды на голливудской «Аллее славы» за достижения в кино и телевидении.

Как писали Юга.ру, в парке «Ривьера» Сочи 5 июля откроется бесплатный уличный кинотеатр.

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