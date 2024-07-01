В парке «Ривьера» Сочи откроется бесплатный уличный кинотеатр

Краснодарский край

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  • © Юлия Баранова, ЮГА.ру
    © Юлия Баранова, ЮГА.ру

В Сочи 5 июля стартует фестиваль под открытым небом «Лето PREMIER». В уличном кинотеатре зрителям будут бесплатно показывать российские сериалы (6+)

Крупный онлайн-кинотеатр сообщил Юга.ру, что 5 июля в Сочи начнется фестиваль «Лето PREMIER». В парке «Ривьера» откроется бесплатный летний кинотеатр, где будут показывать российские сериалы.

Косплей-шоу, азиатские вкусняшки, ярмарка, ЗАГС:

Программа фестиваля на 5 июля:

  • 18:00 — сериал «Казачок»;
  • 19:00 — сериал «Батя»;
  • 20:00 — сериал «Мир! Дружба! Жвачка!»;
  • 21:40 — телемост с актером сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»;
  • 22:10 — конкурс костюмов.

Также жители и гости города смогут посмотреть сериалы «Эпидемия», «Территория», «Игра на выживание», «Перевал Дятлова» и другие отечественные проекты. Летний кинотеатр будет работать ежедневно с 18:00 до 22:00 до 16 июля. Расписание показов можно найти по ссылке.

Как писали Юга.ру, на территории «Сочи Парка» с июля по октябрь 2024 года пройдет ночной «Фестиваль стихий».

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