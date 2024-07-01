В парке «Ривьера» Сочи откроется бесплатный уличный кинотеатр

В Сочи 5 июля стартует фестиваль под открытым небом «Лето PREMIER». В уличном кинотеатре зрителям будут бесплатно показывать российские сериалы (6+)

Крупный онлайн-кинотеатр сообщил Юга.ру, что 5 июля в Сочи начнется фестиваль «Лето PREMIER». В парке «Ривьера» откроется бесплатный летний кинотеатр, где будут показывать российские сериалы.

Программа фестиваля на 5 июля: 18:00 — сериал «Казачок»;

19:00 — сериал «Батя»;

20:00 — сериал «Мир! Дружба! Жвачка!»;

21:40 — телемост с актером сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»;

22:10 — конкурс костюмов. Также жители и гости города смогут посмотреть сериалы «Эпидемия», «Территория», «Игра на выживание», «Перевал Дятлова» и другие отечественные проекты. Летний кинотеатр будет работать ежедневно с 18:00 до 22:00 до 16 июля. Расписание показов можно найти по ссылке.