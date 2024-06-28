В сети появился трейлер комедийного боевика «Наш человек из Джерси» с Марком Уолбергом и Холли Берри

YouTube-канал «Все комедии» поделился тизером фильма «Наш человек из Джерси» с русскими субтитрами. В центре сюжета оказывается простой строитель Майк, которого усыпляет, отвозит в Лондон и вербует к себе в помощники шпионка Роксана. Она, помимо прочего, является бывшей девушкой героя.