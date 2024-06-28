В сети появился трейлер комедийного боевика «Наш человек из Джерси» с Марком Уолбергом и Холли Берри

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  • Кадр из трейлера к фильму «Наш человек из Джерси» © Скриншот видео с YouTube-канала «Все комедии»
    Кадр из трейлера к фильму «Наш человек из Джерси» © Скриншот видео с YouTube-канала «Все комедии»

Стриминговый сервис Netflix представил дебютный трейлер комедийного боевика «Наш человек из Джерси» (18+)

YouTube-канал «Все комедии» поделился тизером фильма «Наш человек из Джерси» с русскими субтитрами. В центре сюжета оказывается простой строитель Майк, которого усыпляет, отвозит в Лондон и вербует к себе в помощники шпионка Роксана. Она, помимо прочего, является бывшей девушкой героя.

Акулы, ламы и пёсики:

Марк Уолберг и Холли Берри исполняют главные роли. Джулиан Фарино («Красавцы» и «Человек из Флориды») выступил режиссером боевика. Лента выйдет в стриминге 16 августа.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре на выходных пройдет серия кинопоказов. 29 июня состоится просмотр ленты «CODA: ребенок глухих родителей», 30 июня — драмы «Рука Бога». 

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В сети появился трейлер комедийного боевика «Наш человек из Джерси» с Марком Уолбергом и Холли Берри
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