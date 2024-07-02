В сети появился трейлер боевика «Особо опасный пассажир» с Марком Уолбергом

Студия Lionsgate выпустила трейлер боевика «Особо опасный пассажир» (18+)

YouTube-канал Kinoman поделился дублированным тизером фильма «Особо опасный пассажир». Мел Гибсон выступил режиссером боевика, это его первая киноработа за последние восемь лет. Марк Уолберг исполняет главную роль. Вместе с ним в кадре находятся Мишель Докери («Джентльмены») и Тофер Грейс («Под Сильвер-Лэйк»).

По сюжету пилот и воздушный маршал должны перевезти на самолете из Аляски в Нью-Йорк свидетеля по резонансному уголовному делу. Об этом трансфере не знает никто. Однако в воздухе выясняется, что за штурвалом находится наемный убийца, отправленный преступной группировкой. Лента выйдет в прокат 18 октября.