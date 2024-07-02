В сети появился трейлер боевика «Особо опасный пассажир» с Марком Уолбергом
Студия Lionsgate выпустила трейлер боевика «Особо опасный пассажир» (18+)
YouTube-канал Kinoman поделился дублированным тизером фильма «Особо опасный пассажир». Мел Гибсон выступил режиссером боевика, это его первая киноработа за последние восемь лет. Марк Уолберг исполняет главную роль. Вместе с ним в кадре находятся Мишель Докери («Джентльмены») и Тофер Грейс («Под Сильвер-Лэйк»).
По сюжету пилот и воздушный маршал должны перевезти на самолете из Аляски в Нью-Йорк свидетеля по резонансному уголовному делу. Об этом трансфере не знает никто. Однако в воздухе выясняется, что за штурвалом находится наемный убийца, отправленный преступной группировкой.
Лента выйдет в прокат 18 октября.
Как писали Юга.ру, YouTube-канал «Все комедии» поделился тизером фильма «Наш человек из Джерси». В центре сюжета оказывается простой строитель Майк, которого усыпляет, отвозит в Лондон и вербует к себе в помощники шпионка Роксана.