Светофор на трассе М-4 «Дон» в Горячем Ключе не работает третий день

Жители Горячего Ключа пожаловались на сломанный светофор, регулирующий пешеходный переход между микрорайоном Заречье и центром города

«Город от Заречье отделяет река и трасса. Светофор включается от кнопки. Три дня назад кто-то повредил провод кнопки включения светофора. До сих пор никто не спешит или не хочет чинить провод. Возможно, преступник таким способом хотел сократить пробку на трассе».

2 июля телеграм-канал «Туподар Краснодар» опубликовал сообщение жительницы Горячего Ключа. Она рассказала о сломанном светофоре у пешеходного перехода, который связывает центр города и микрорайон Заречье.

«А вечером как повезет: если с другой стороны будут пешеходы и нажмут кнопку — повезло. Нет — стой, жди. Вчера лично полчаса стояла: движение очень активное.

Жители Заречья как на острове. Хочешь домой — рискуй жизнью, перебегай дорогу».

Она добавила, что сообщила о ситуации в полицию, на что дежурный «сказал ожидать». «Чего — непонятно. До сих пор жду», — подытожила собеседница телеграм-канала.