Светофор на трассе М-4 «Дон» в Горячем Ключе не работает третий день
Жители Горячего Ключа пожаловались на сломанный светофор, регулирующий пешеходный переход между микрорайоном Заречье и центром города
2 июля телеграм-канал «Туподар Краснодар» опубликовал сообщение жительницы Горячего Ключа. Она рассказала о сломанном светофоре у пешеходного перехода, который связывает центр города и микрорайон Заречье.
«Город от Заречье отделяет река и трасса. Светофор включается от кнопки. Три дня назад кто-то повредил провод кнопки включения светофора. До сих пор никто не спешит или не хочет чинить провод. Возможно, преступник таким способом хотел сократить пробку на трассе».
Жительница уточнила, что днем движение автомобилей и пешеходов регулирует сотрудник ГИБДД.
«А вечером как повезет: если с другой стороны будут пешеходы и нажмут кнопку — повезло. Нет — стой, жди. Вчера лично полчаса стояла: движение очень активное.
Жители Заречья как на острове. Хочешь домой — рискуй жизнью, перебегай дорогу».
Она добавила, что сообщила о ситуации в полицию, на что дежурный «сказал ожидать». «Чего — непонятно. До сих пор жду», — подытожила собеседница телеграм-канала.
Как сообщали Юга.ру, каждое лето на федеральной трассе М-4 «Дон» регулярно собираются длинные пробки в сторону и от Черного моря. Чаще всего заторы образуются на выезде из Горячего Ключа, где четырехполосная дорога сужается в двухполосную по направлению к Джубге.