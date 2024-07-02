За три месяца власти Краснодара эвакуировали 2 389 машин за нарушения парковки

Краснодарский край

Распечатать

  • Эвакуатор © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Эвакуатор © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Власти Краснодара сообщили, сколько автомобилей эвакуировали с городских улиц с 1 апреля. В среднем на штрафстоянку отправляют 26 машин в день

1 июля мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что с 1 апреля с городских улиц убрали 2389 автомобилей за нарушение правил парковки.

Ранее Юга.ру писали, что чаще всего машины эвакуируют с восьми улиц в центре Краснодара. Глава города добавил, что нарушителей также много на Привокзальной площади и магистральных улицах — Красных Партизан, Кубанской Набережной, Садовой и других.

Составили инструкцию:

«Работу по расчистке краевого центра мы не останавливаем. И одновременно создаем альтернативу для водителей, постоянно увеличивая количество муниципальных парковок. Потому что наша задача —  воспитать культуру вождения, а не просто наказать нарушителей ПДД», — отметил Наумов.

Как писали Юга.ру, 1 апреля в Краснодаре заработала городская штрафстоянка. На улицы вышли 11 эвакуаторов.

1 июля мэрия Краснодара открыла семь новых платных парковок, а на четырех стоянках увеличила количество мест.

Автомобили Дороги Краснодар парковки

Новости

В центре Краснодара на месяц ограничат движение транспорта
Краснодарский край на три дня накроет жара до +39 градусов
За три месяца власти Краснодара эвакуировали 2 389 машин за нарушения парковки
«Лист ожидания» от РЖД: чаще всего услугой пользуются для покупки билетов в Анапу, Сочи и Новороссийск
Мэрия Краснодара открыла семь новых платных парковок
Спрос на туры в Крым и Дагестан заметно снизился после трагических событий в этих регионах

Лента новостей

Реклама на сайте