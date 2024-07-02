За три месяца власти Краснодара эвакуировали 2 389 машин за нарушения парковки

Власти Краснодара сообщили, сколько автомобилей эвакуировали с городских улиц с 1 апреля. В среднем на штрафстоянку отправляют 26 машин в день

1 июля мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что с 1 апреля с городских улиц убрали 2389 автомобилей за нарушение правил парковки. Ранее Юга.ру писали, что чаще всего машины эвакуируют с восьми улиц в центре Краснодара. Глава города добавил, что нарушителей также много на Привокзальной площади и магистральных улицах — Красных Партизан, Кубанской Набережной, Садовой и других.

«Работу по расчистке краевого центра мы не останавливаем. И одновременно создаем альтернативу для водителей, постоянно увеличивая количество муниципальных парковок. Потому что наша задача — воспитать культуру вождения, а не просто наказать нарушителей ПДД», — отметил Наумов.