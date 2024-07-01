Вечеринки и аттракционы под луной. В «Сочи Парке» состоится ночной «Фестиваль стихий»

На территории «Сочи Парка» с июля по октябрь 2024 года пройдет ночной «Фестиваль стихий». Первое событие посвятят воде

«Сочи Парк» анонсировал «Фестиваль стихий». Это четыре тематических праздника, которые пройдут с июля по октябрь 2024 года. Время работы парка в дни фестиваля будет увеличено до двух часов ночи.

Первый праздник состоится 27 июля и будет посвящен воде. В программе: ночное катание на аттракционах, музыкальное шоу, дискотеки, мастер-классы, перформансы и интерактивы. DJ Groove станет специальным гостем и выступит с диджей-сетом.

24 августа фестиваль посвятят огню и дню рождения Змея Горыныча. 7 сентября состоится воздушная ночь, завершится серия 31 октября земным празднованием дня рождения Бабы Яги.

Напомним, «Сочи Парк» с июля будет тестировать новый формат работы — развлекательную локацию можно посещать до двух часов ночи. Такой режим разработали специально для молодежи. В парке планируют организовывать концерты и другие активности.