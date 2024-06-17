Концерты и ночные полеты на аттракционах: «Сочи Парк» будет работать до двух часов ночи
В июле «Сочи Парк» протестирует новый график работы
16 июня генеральный директор «Сочи Парка» Людмила Кузнецова сообщила sochi1.ru, что популярная локация с аттракционами этим летом протестирует новый формат работы — её можно будет посещать до 2 часов ночи.
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«Мы никогда не работали по ночам, исключением была лишь новогодняя ночь. И вот впервые решили попробовать. Все подробности сообщим дополнительно. Но ориентировочно это будет с конца июля», — рассказала Кузнецова.
Ночной режим разработали специально для молодежи. В парке планируют организовывать концерты музыкантов, которые будут выступать с народными песнями в рок-обработке.
Как писали Юга.ру, в «Сочи Парке» построят аттракционы за 1 млрд рублей. Один из них — «Богатырскую заставу» — уже ввели в эксплуатацию. Дискокостер совмещает в себе американскую горку и вращательный аттракцион. Круглая платформа с пассажирами движется по 92-метровому треку и развивает скорость 70 км/час.