В Ингушетии построят крупнейший в СКФО экстрим-парк

В него войдут веревочный парк, разделенный на три зоны сложности по возрастным категориям, две трассы памп-трека для велосипедистов-экстремалов, зиплайн длиной в 1 км, скалодром, зона для бейсджамперов и родельбан длиной в 3 км. Об этом рассказал ТАСС директор курорта Магомед Евлоев.

«На фоне лесов и гор республики такие развлечения станут настоящим приключением как для молодежи, так и для тех, кто приедет на курорт для семейного отдыха. На территории парка будут работать специально обученные инструкторы, которые помогут, подскажут и подстрахуют при необходимости», — добавил Евлоев.

Начать строить комплекс планируют в 2025 году. Стоимость строительства не уточняется.

Санаторий «Армхи» открыли в 1928 году в горном Джейрахском районе в одноименном селе, которое находится в 40 км к юго-западу от столицы Ингушетии Магаса. В 2011 году в Джейрахе создали туристический кластер, в который сегодня входят:

— горнолыжная инфраструктура с трассами длиной 1,2 км,

— подъемники на 650 и 180 метров,

— 350 мест размещения.

Как писали Юга.ру, в Анапе решили строить самый большой в ЮФО экстрим-парк.