Депутат Милонов предложил штрафовать плохо пахнущих пассажиров. Союз транспортников Кубани назвал идею популизмом
Союз транспортников Краснодарского края прокомментировали идею Виталия Милонова штрафовать плохо пахнущих пассажиров
24 июня депутат Госдумы Виталий Милонов направил обращение министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, в котором призвал уточнить Административный кодекс РФ. Он попросил приравнять очевидное очевидное несоблюдение личной гигиены к мелкому хулиганству и штрафовать за это нарушителей.
Прокуратура против духоты:
«Перелет на самолете или поездка на поезде в компании с неряхой превращается в настоящее испытание и пытку в условиях летней жары. А если нечистоплотный гражданин соседствует с детьми, то для родителей это становится дополнительной, без преувеличения, опасностью и стрессом. Соседи «пахучего» пассажира могут лишь увещевать неряху и по-человечески попросить его помыться. Однако случаются казусы, когда грязнуля не воспринимает критики и не идет навстречу мучающихся от его запаха граждан», — считает Милонов.
Милонов пожаловался, что в настоящее время нет никаких действенных механизмов воздействия на нечистоплотных людей. Он считает необходимым добавить эту проблему в список административных правонарушений.
25 июня президент Союза транспортников Кубани Иван Петров в беседе с «Краснодарскими известиями» назвал идею политика авантюрой и самопиаром. Он отметил, что нельзя штрафовать за нарушение, которое невозможно измерить.
«У любого штрафа должна быть четкая характеристика, например, как превышение скорости. Представьте ситуацию: человек после банкета поехал домой на общественном транспорте, от него пахнет алкоголем, или кто-то позавтракал яичницей с луком. Одним такой запах будет неприятен, другим нейтрален. И как быть? Пассажиры должны проводить голосование, высаживать плохо пахнущего попутчика или нет? Видимо, Милонов впервые вышел из своего дорогого автомобиля и по каким-то причинам попал в метро или в автобус, где его настигли подобные мысли. Думаю, что идея не получит поддержку, потому что её слишком сложно реализовать», — сказал Иван Петров.
Напомним, в России по статье о мелком хулиганстве штрафуют на сумму от 500 до 1000 рублей или назначают арест до 15 суток.