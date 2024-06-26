Депутат Милонов предложил штрафовать плохо пахнущих пассажиров. Союз транспортников Кубани назвал идею популизмом

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Союз транспортников Краснодарского края прокомментировали идею Виталия Милонова штрафовать плохо пахнущих пассажиров

24 июня депутат Госдумы Виталий Милонов направил обращение министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, в котором призвал уточнить Административный кодекс РФ. Он попросил приравнять очевидное очевидное несоблюдение личной гигиены к мелкому хулиганству и штрафовать за это нарушителей.

Прокуратура против духоты:

«Перелет на самолете или поездка на поезде в компании с неряхой превращается в настоящее испытание и пытку в условиях летней жары. А если нечистоплотный гражданин соседствует с детьми, то для родителей это становится дополнительной, без преувеличения, опасностью и стрессом. Соседи «пахучего» пассажира могут лишь увещевать неряху и по-человечески попросить его помыться. Однако случаются казусы, когда грязнуля не воспринимает критики и не идет навстречу мучающихся от его запаха граждан», — считает Милонов.

Милонов пожаловался, что в настоящее время нет никаких действенных механизмов воздействия на нечистоплотных людей. Он считает необходимым добавить эту проблему в список административных правонарушений.

25 июня президент Союза транспортников Кубани Иван Петров в беседе с «Краснодарскими известиями» назвал идею политика авантюрой и самопиаром. Он отметил, что нельзя штрафовать за нарушение, которое невозможно измерить.

«У любого штрафа должна быть четкая характеристика, например, как превышение скорости. Представьте ситуацию: человек после банкета поехал домой на общественном транспорте, от него пахнет алкоголем, или кто-то позавтракал яичницей с луком. Одним такой запах будет неприятен, другим нейтрален. И как быть? Пассажиры должны проводить голосование, высаживать плохо пахнущего попутчика или нет? Видимо, Милонов впервые вышел из своего дорогого автомобиля и по каким-то причинам попал в метро или в автобус, где его настигли подобные мысли. Думаю, что идея не получит поддержку, потому что её слишком сложно реализовать», — сказал Иван Петров.

Напомним, в России по статье о мелком хулиганстве штрафуют на сумму от 500 до 1000 рублей или назначают арест до 15 суток.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре у половины муниципальных автобусов, трамваев и троллейбусов нет кондиционеров.

А активисты Сочи призвали Минтранс и Роспотребнадзор запретить автобусы без кондиционеров.

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Депутат Милонов предложил штрафовать плохо пахнущих пассажиров. Союз транспортников Кубани назвал идею популизмом

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