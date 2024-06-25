Прокуратура против духоты: администрацию Сочи разрешили посещать в пляжной одежде, шортах и майках

Краснодарский край

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  • Администрация города Сочи © Фото Марии Карагёзовой, Юга.ру
    Администрация города Сочи © Фото Марии Карагёзовой, Юга.ру

Прокуратура Сочи расценила запрет на пляжную одежду в администрации как ограничение прав граждан

24 июня пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщила, что глава Центрального района Сочи запретил посещать здание администрации в пляжной одежде, шортах и майке.

Детское тату за 5 тысяч рублей:

Ведомство выяснило, что запрет создал барьер для посещения учреждения, следовательно ограничил права граждан.

В связи с этим прокуратура района провела проверку соблюдения прав посетителей и вынесла протест на распоряжение главы администрации.

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре 1 июля откроют городской пляж. Узнать, как он выглядит сейчас и чем недовольны жители, можно здесь.

Курорты и туризм одежда Пляжи Прокуратура Сочи Черное море

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