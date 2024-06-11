В Краснодаре у половины муниципальных автобусов, трамваев и троллейбусов нет кондиционеров
КТТУ сообщило порталу 93.ру, что кондиционеры есть в 331 единице подвижного состава из 661
10 июня портал 93.ru выяснил у КТТУ, что лишь 50% трамваев, автобусов и троллейбусов Краснодара оснащены кондиционерами.
«На 1 июня кондиционеры есть в 331 единице подвижного состава из 661», — пишет издание.
Кому и как жаловаться на неработающие кондиционеры в транспорте:
Сплит-системы есть практически во всех муниципальных автобусах — 99%, однако трамваи и троллейбусы оснащены примерно на треть — 36% и 33%.
Ранее «МЦУ Краснодар» заявил, что если в транспорте есть кондиционер, то водители обязаны включать его по просьбе пассажиров.
Как писали Юга.ру, активисты Сочи призвали Минтранс и Роспотребнадзор запретить автобусы без кондиционеров.
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