Активисты Сочи призвали Минтранс и Роспотребнадзор запретить автобусы без кондиционеров

Краснодарский край

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  • © Фото предоставлено Владимиром Коноковым
    © Фото предоставлено Владимиром Коноковым

Температура в сочинских маршрутках поднимается до +35 градусов. Общественники пожаловались в Минтранс и Роспотребнадзор на водителей, которые не включают кондиционеры

6 июня сочинский активист Владимир Коноков сообщил Юга.ру, что он и другие жители обратилисьс в Минтранс и Роспотребнадзор с просьбой проверить шесть частных перевозчиков Сочи и запретить использовать автобусы, в которых нет кондиционеров.

Коноков рассказал, что практически все водители-частники ездят с открытыми окнами, чтобы сэкономить бензин, либо в автобусах вообще нет кондиционеров.

Жара в Краснодаре:

В официальном письме ведомствам он ссылается на «Санитарно-эпидемиологические требования к отдельным видам транспорта и объектам транспортной инфраструктуры» от 16.10.2020, согласно которым температура воздуха в салоне автобуса должна быть между +16 и +24 градусами. По словам Конокова, в маршрутках летом температура доходит до +35 градусов.

«У меня есть пожилые родственники, которым летом, после поездки в автобусе, приходилось вызывать скорую помощь. Автобусная духота небезопасна для здоровья», — добавил активист.

  • © Скриншот из письма Владимира Конокова на имя глав Минтранса и Роспотребнадзора
    © Скриншот из письма Владимира Конокова на имя глав Минтранса и Роспотребнадзора

Как писали Юга.ру, в Сочи общественный транспорт переходит на летний режим. Автобусы будут ходить до полуночи.

Общественный транспорт Сочи Транспорт

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