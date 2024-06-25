В горах Сочи открыли два новых туристических маршрута на вершину Черная Пирамида

Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края рассказало о новых турмаршрутах в горах «Красной Поляны»

25 июня пресс-служба Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края сообщила об открытии двух новых турмаршрутов на вершину Черная Пирамида в горах курорта «Красная Поляна».

Первый путь не требует специальной физической подготовки и займет примерно 40 минут. Туристам предоставляют альпинистское снаряжение и шлем для безопасности во время восхождения.

Второй маршрут представляет собой прогулку по кольцевой тропе. Восхождение рассчитано на час. Он пролегает по скальному участку, оборудованному металлическими конструкциями. Для его прохождения также необходима специальная экипировка.

«Всего в Краснодарском крае порядка 200 сертифицированных пеших маршрутов общей протяженностью больше 4 тыс. км. В 2024 году мы проведем работы еще на 40 пеших маршрутах и увеличим общую протяженность на 500 км. Наибольшее число туристских маршрутов проходят в горной и предгорной зонах края», — рассказал врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий.