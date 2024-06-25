В горах Сочи открыли два новых туристических маршрута на вершину Черная Пирамида

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края рассказало о новых турмаршрутах в горах «Красной Поляны»

25 июня пресс-служба Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края сообщила об открытии двух новых турмаршрутов на вершину Черная Пирамида в горах курорта «Красная Поляна».

Два озера, альпаки и эндемики:

Первый путь не требует специальной физической подготовки и займет примерно 40 минут. Туристам предоставляют альпинистское снаряжение и шлем для безопасности во время восхождения.

Второй маршрут представляет собой прогулку по кольцевой тропе. Восхождение рассчитано на час. Он пролегает по скальному участку, оборудованному металлическими конструкциями. Для его прохождения также необходима специальная экипировка.

«Всего в Краснодарском крае порядка 200 сертифицированных пеших маршрутов общей протяженностью больше 4 тыс. км. В 2024 году мы проведем работы еще на 40 пеших маршрутах и увеличим общую протяженность на 500 км. Наибольшее число туристских маршрутов проходят в горной и предгорной зонах края», — рассказал врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий.

Вершина Черная Пирамида — самая верхняя точка курорта «Красная Поляна». Она расположена на хребте Аибга на высоте 2375 метров над уровнем моря в окружении горных перевалов и других хребтов. Это единственная вершина в горах «Красной Поляны», с которой открывается полный панорамный обзор на пики Большого Кавказа, долину реки Мзымта и поселки вдоль ее берега.

Напомним, что 13 июня 2024 года в горах Сочи открылась новая экотропа «Буковый лес».

Как писали ранее Юга.ру, Кавказский заповедник открыл турмаршрут на озеро Кардывач.

Красная Поляна Курорты и туризм Развлечения Сочи Спорт

Новости

В Краснодаре покажут спектакль A.N.T.R.O.P.O.S по мотивам рассказа Чехова
В горах Сочи открыли два новых туристических маршрута на вершину Черная Пирамида
Власти Ростовской области запустят новые речные маршруты на суднах «Валдай» и «Метеор»
Показ мод в грязелечебнице. Ессентуки претендуют на звание фешн-столицы РФ
Погода на Кубани: в регионе прогнозируют дождь и сильный ветер
В Краснодаре пройдет выставка ретро-автомобилей. Посетить её можно бесплатно

Лента новостей

«Дома надоело». Как смотрят Евро-2024 в амфитеатре парка «Краснодар»
Сегодня, 13:03
«Дома надоело». Как смотрят Евро-2024 в амфитеатре парка «Краснодар»
«Обещание не вредить природе — пустая фраза»
Вчера, 15:10
«Обещание не вредить природе — пустая фраза»
Ученые объяснили, как стройка горнолыжного курорта в Лагонаки угрожает тектонике, ландшафтам и краснокнижному биоразнообразию
Прокуратура против духоты
Сегодня, 11:23
Прокуратура против духоты
Администрацию Сочи разрешили посещать в пляжной одежде, шортах и майках

Реклама на сайте