В горах Сочи открылась новая экотропа «Буковый лес»

В Сочи открыли новый экологический маршрут. Он пролегает через территорию курорта «Красная Поляна»

13 июня пресс-служба курорта «Красная Поляна» рассказала об открытии в Сочи новой экотропы «Буковый лес». Маршрут в 6 километров находится между верхними станциями канатных дорог «Водопад Поликаря» и «Восточный лес». Чтобы добраться до начала тропы, необходимо воспользоваться подъемником.

Бук — это лиственное дерево, которое может достигать в высоту 50 метров, а диаметр его ствола иногда превышает два метра. Некоторые деревья на этой тропе посадили более 500 лет назад.

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Этот путь также можно пройти пешком, но оплатить вход в лес в кассе Национального парка.



Представители пресс-службы курорта рекомендуют учитывать свои физические возможности и состояние здоровья перед тем, как отправиться по маршруту.