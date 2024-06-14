В горах Сочи открылась новая экотропа «Буковый лес»

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

В Сочи открыли новый экологический маршрут. Он пролегает через территорию курорта «Красная Поляна»

13 июня пресс-служба курорта «Красная Поляна» рассказала об открытии в Сочи новой экотропы «Буковый лес». Маршрут в 6 километров находится между верхними станциями канатных дорог «Водопад Поликаря» и «Восточный лес». Чтобы добраться до начала тропы, необходимо воспользоваться подъемником.

Бук — это лиственное дерево, которое может достигать в высоту 50 метров, а диаметр его ствола иногда превышает два метра. Некоторые деревья на этой тропе посадили более 500 лет назад. 

Подобного региона нет ни в России, ни в Европе:

Этот путь также можно пройти пешком, но оплатить вход в лес в кассе Национального парка.

Представители пресс-службы курорта рекомендуют учитывать свои физические возможности и состояние здоровья перед тем, как отправиться по маршруту.

Как писали ранее Юга.ру, Кавказский заповедник открыл турмаршрут на озеро Кардывач.

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