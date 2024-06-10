Кавказский заповедник открыл турмаршрут на озеро Кардывач

8 июня в Кавказском заповеднике маршрут к истокам реки Мзымта открыли для посещения

9 июня пресс-служба Кавказского заповедника анонсировала открытие маршрута №9 на озеро Кардывач. Он пролегает вдоль долины реки Мзымта.

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Линейный маршрут начинается от Энгельмановых полян. Маркированная тропа проходит через пихтарник и смешанные леса, выходя в безлесную альпийскую зону. Тропу пересекают более 30 ручьев и небольших рек, впадающих в Мзымту. Движение по маршруту занимает от 3,5 до 6 часов.



По пути следования до озера Кардывач можно также увидеть Турьи горы и скалистую гору Агепсту с вечными снегами и ледниками.

Озеро Кардывач расположено на высоте 1838 метров в горном цирке в окружении седовласых вершин Лоюб Восточный, Цындышко, Кутехеку. Оно образовалось в результате движения ледников примерно 3,5 тыс. лет назад. В связи с тем, что 7-8 месяцев в году озеро скрыто подо льдом, вода нем всегда холодная. Даже в самые жаркие дни она не прогревается выше 12 °С.

Пресс-служба заповедника предупреждает, что стоянка по пути следования разрешена только на Пихтовой и на самом озере. На маршруте можно пользоваться горелками, но необходимо забирать с собой весь мусор.



Для прохождения маршрута нужно оформить пропуск на сайте.