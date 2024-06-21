Зрителей фестиваля «Александровская крепость» ждёт 13 театральных премьер

22 и 23 июня в Усть-Лабинске покажут премьерные спектакли по документальным материалам о расказачивании на Кубани и Дону

21 июня пресс-служба фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело» анонсировала театральную программу фестиваля «Александровская крепость: Троицкая ветка». 22 и 23 июня южные театры покажут спектакли по документальным материалам о расказачивании на Кубани и Дону, а студенты ГИТИСа — уличный спектакль-променад по «Майской ночи» Николая Гоголя. В основу постановок о репрессиях против казаков в 20-х и 30-х годах XX века легли архивные интервью, статьи и письма. Это истории людей, переживших высылки, расправы, грабежи, голод и эмиграцию. Герои спектаклей ищут ответы на вопросы: как человек становится жертвой истории, где брать силы в тяжелые времена и почему людям важны их корни.

Краснодарский «Один театр» покажет, как жестоко проходил процесс коллективизации в казачьих станицах на Кубани.



Театр Защитника Отечества расскажет историю кубанского казака Фёдора Елисеева, после эмиграции объехавшего весь мир с шоу джигитов. Творческое объединение «Аврора читает» представит эскиз «Чёрные страницы» по материалам экспедиции по кубанским хуторам и станицам, в которой участники общались с бабушками и дедушками и записывали их истории о прошлом. Детство и молодость героев спектакля выпали на времена войны и голода, но несмотря на это их память лучше сохранила истории любви, а о трагических событиях один из них говорит: «Все стёрлось само собой. Временем стёрлось». Ейский театр казачьей песни «Во светлице» и волгоградский ансамбль «Вольница» покажут музыкальный спектакль «Память, говори». Его сюжет основан на биографии донской казачки, исполнительницы казачьих песен — Надежды Сотниковой. Это история про расказачивание и ссылку, в которую она попала маленькой. Спектакль наполнен казачьими песнями и видео с воспоминаниями Надежды.



Также Новороссийский городской театр вспомнит историю донского казака Николая Келина, уехавшего из России с Белой армией и всю жизнь мечтавшего вернуться домой.



Гости фестиваля станут первыми зрителями документальных постановок, которые в будущем могут войти в репертуары театров Краснодара, Туапсе, Волгодонска, Новороссийска, Кабардинки и Таганрога. Среди авторов эскизов — известные режиссёры Алексей Житковский, Олег Долин, Дмитрий Егоров, Иван Пачин, драматурги Мария Конторович, Маргарита Кадацкая, Виктория Костюкевич и другие.

© Фото пресс-службы фестиваля «Александровская крепость»

© Фото пресс-службы фестиваля «Александровская крепость»

© Фото пресс-службы фестиваля «Александровская крепость»

На Троицу 23 июня центральная улица Усть-Лабинска станет сценой грандиозного спектакля-променада по «Майской ночи» Николая Гоголя. Студенты ГИТИСа проведут зрителей по городу, вовлекая их в историю мистической встречи влюбленного казака Левко и утонувшей панночки. Зрители станут полноценными участниками спектакля и вместе с артистами будут петь русалочьи песни и водить хороводы у озера.

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Театральные представления пройдут в Усть-Лабинске 22 и 23 июня в городском доме культуры, музыкальной школе, кинотеатре «Знамя», на улице Ленина и озере Копытце. Расписание можно найти на сайте. Вход на все постановки бесплатный. Они проходят в летней программе фестиваля «Александровской крепости», на котором также выступят группы «Ундервуд», «Отава Ё», hodila izba, певица Женя Любич, Сергей Старостин и другие. Фестиваль проводится фондом Олега Дерипаска «Вольное Дело».