Самокатчики Краснодарского края экономят на поездках больше остальных россиян — аналитики

Краснодарский край

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  • Самокаты © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Самокаты © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Эксперты проанализировали частоту использования электросамокатов в регионах России

20 июня пресс-служба МТС сообщила, что Краснодарский край стал вторым регионом страны после Москвы по использованию электросамокатов. Также на Кубани чаще (относительно всей России) экономят на аренде. Более 70% жителей и гостей региона пользуются самокатами через подписку, обеспечивающую скидки. 

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Самокаты МТС Юрент доступны в 13 городах Кубани. Больше всего поездок совершают в Краснодаре и Адлере. Кроме того, на территории Сириуса и Адлера самокаты арендуют на более длительное время и чаще в среднем на одного пользователя. 

По данным экспертов, большинство пользователей предпочитают ездить на самокатах через подписку МТС Premium из-за бесплатного старта и повышенного кешбэка. В среднем подписчики совершают на 30% больше поездок. Так экономия составляет около 20% от общей стоимости аренды.

Напомним, что в Краснодаре запретят ездить на электросамокатах по улице Красной, в парках и на бульваре в центре города.

Как писали ранее Юга.ру, в 2023 году ограничения на передвижение на электросамокатах ввели в Анапе (на набережной) и в нескольких районах Сочи.

Также летом прошлого года в Кисловодске выписали первый в России штраф за езду на СИМ в пешеходной зоне.

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