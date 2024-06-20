Самокатчики Краснодарского края экономят на поездках больше остальных россиян — аналитики
Эксперты проанализировали частоту использования электросамокатов в регионах России
20 июня пресс-служба МТС сообщила, что Краснодарский край стал вторым регионом страны после Москвы по использованию электросамокатов. Также на Кубани чаще (относительно всей России) экономят на аренде. Более 70% жителей и гостей региона пользуются самокатами через подписку, обеспечивающую скидки.
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Самокаты МТС Юрент доступны в 13 городах Кубани. Больше всего поездок совершают в Краснодаре и Адлере. Кроме того, на территории Сириуса и Адлера самокаты арендуют на более длительное время и чаще в среднем на одного пользователя.
По данным экспертов, большинство пользователей предпочитают ездить на самокатах через подписку МТС Premium из-за бесплатного старта и повышенного кешбэка. В среднем подписчики совершают на 30% больше поездок. Так экономия составляет около 20% от общей стоимости аренды.
Напомним, что в Краснодаре запретят ездить на электросамокатах по улице Красной, в парках и на бульваре в центре города.
Как писали ранее Юга.ру, в 2023 году ограничения на передвижение на электросамокатах ввели в Анапе (на набережной) и в нескольких районах Сочи.
Также летом прошлого года в Кисловодске выписали первый в России штраф за езду на СИМ в пешеходной зоне.