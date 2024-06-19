Студенты Кубани и Крыма берут в кредит на образование в среднем 351 тысячу рублей — статистика

Как работает льготное кредитование студентов?



Заемщик берет кредит под фиксированные 3% годовых, а остальные проценты субсидирует государство. В течение всего срока обучения и следующие 9 месяцев после него действует льготный период погашения: можно выплачивать только проценты по кредиту: 40% — в первый год, 60% — во второй и в полном объеме — с третьего. Основной долг можно закрыть в течение 15 лет после льготного периода или в любой момент досрочно.



Кто может его оформить?



Учащийся платного отделения высшего или среднего учебного заведения в возрасте от 14 лет. Кредитом можно погасить стомость любых периодов учебы (один семестр, год или всё обучение целиком) и формах обучения на очной, заочной, очно-заочной, в том числе дистанционной.



Документы для оформления образовательного кредита с господдержкой:



— паспорт РФ;

— СНИЛС;

— договор с учебным заведением;

— письменное согласие одного из родителей (если заемщик младше 18 лет).