Студенты Кубани и Крыма берут в кредит на образование в среднем 351 тысячу рублей — статистика

Краснодарский край, Крым

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  • © Фото pvproductions, ru.freepik.com
    © Фото pvproductions, ru.freepik.com

Крупнейший крымский банк посчитал средний чек образовательного кредита с господдержкой

По условиям госпрограммы образовательного кредитования, студент может взять льготный кредит на оплату обучения в любом российском вузе или колледже с действующей лицензией и аккредитацией РФ. Сумма такого кредита — от 10 тыс. до 5 млн рублей, но не больше стоимости обучения.

Как работает льготное кредитование студентов?

Заемщик берет кредит под фиксированные 3% годовых, а остальные проценты субсидирует государство. В течение всего срока обучения и следующие 9 месяцев после него действует льготный период погашения: можно выплачивать только проценты по кредиту: 40% — в первый год, 60% — во второй и в полном объеме — с третьего. Основной долг можно закрыть в течение 15 лет после льготного периода или в любой момент досрочно.

Кто может его оформить?

Учащийся платного отделения высшего или среднего учебного заведения в возрасте от 14 лет. Кредитом можно погасить стомость любых периодов учебы (один семестр, год или всё обучение целиком) и формах обучения на очной, заочной, очно-заочной, в том числе дистанционной.

Документы для оформления образовательного кредита с господдержкой:

— паспорт РФ;
— СНИЛС;
— договор с учебным заведением;
— письменное согласие одного из родителей (если заемщик младше 18 лет). 

Криптография, шахматы и настольный теннис:

Как выяснили аналитики банка РНКБ (входит в группу ВТБ), женщины берут такой кредит чаще мущин — 60 против 40%. Возраст самого младшего заемщика — 15 лет, самого старшего — 55 лет, средний возраст — 21 год. Средний чек образовательного кредита — 351 тысяча рублей, а срок — 120 месяцев.

В топ образовательных учреждений, на обучение в которых клиенты РНКБ оформляли кредиты, вошли:

  • Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского;
  • Севастопольский государственный университет;
  • Крымский филиал Российского государственного университета правосудия;
  • Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации;
  • Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина.

С июня прошлого года РНКБ выдал около 800 льгоных кредитов на образование общей суммой 280 млн рублей.

Ранее рейтинговое агентство RAEX составило рейтинг вузов Южного округа. Также вузы Краснодара, Ростова-на-Дону и Ставрополя попали в рейтинги лучших в РФ. Два краснодарских вуза заявили, что планируют обучать операторов БПЛА для гражданских целей.

Банки Вузы Деньги Кредитование Образование РНКБ Студенты Финансы Экономика

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