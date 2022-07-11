Криптография, шахматы и настольный теннис. Как школьники со всей России поступают в Университетский лицей в Усть-Лабинске

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

В июле в Краснодарский край съезжаются самые талантливые российские школьники, чтобы сдать экзамены в лицей, построенный промышленником Олегом Дерипаской.

Лицей впервые проводит масштабный набор школьников со всей России. Первый тур прошел в апреле — дети сдавали письменные экзамены в Нижнем Новгороде, Рязани, Красноярске, Иркутской области и самом Усть-Лабинске. Из тысячи человек в финал испытаний прошло всего 180.

Юга.ру отправились в Усть-Лабинск, чтобы выяснить, как устроен Первый Университетский лицей имени Н.И. Лобачевского, познакомиться со школьниками и узнать, почему они хотят учиться именно здесь.

Летний лагерь для математиков

Лицей встречает просторной зеленой территорией в 4,5 га. В центре — огромный архитектурный комплекс, состоящий из учебного корпуса, кампуса и фитнес-центра. Кампус в эти дни принимает своих первых гостей: 83 школьника приехали в Усть-Лабинск из Волгограда, Ставрополя, Краснодара, Красноярска, Новосибирска, Иркутска и других городов. Они закончили 6 класс и теперь пробуют поступить в 7-й — Первого Университетского лицея.

  • © Фото предоставлено пресс-службой Первого Университетского лицея им. Н.И. Лобачевского
    © Фото предоставлено пресс-службой Первого Университетского лицея им. Н.И. Лобачевского

Интерактивные учебные классы, современные лаборатории, двухэтажная библиотека на 30 тысяч книг и даже 25-метровый бассейн — все это доступно каждому ученику лицея.

«Моя школа в сравнении с этим лицеем — просто груда кирпичей», — бесхитростно делится впечатлениями один из кандидатов в лицеисты, Матвей.

Но чтобы попасть сюда, нужно подтвердить уровень знаний на вступительных экзаменах. Финальный тур испытаний проводят в формате летней школы. В первой половине дня дети готовятся к экзаменам, во второй — пробуют себя в творчестве, учатся играть в шахматы и настольный теннис, просто общаются. Образовательную программу разработали специалисты из МГУ, и она существенно отличается от обычной школьной. Школьники решают задачи-стратегии, изучают основы криптографии — и сами не замечают, как таким образом готовятся к экзаменам.

  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру
  • © Фото предоставлено пресс-службой Первого Университетского лицея им. Н.И. Лобачевского
    © Фото предоставлено пресс-службой Первого Университетского лицея им. Н.И. Лобачевского

Кристина Кремлева приехала в Усть-Лабинск из Новосибирска. Говорит, что решать задачи она начала еще в детском саду — любовь к математике передалась от папы. В свои 12 девочка точно знает, что после школы хочет поступать в МГУ — и поэтому штурмует Первый Университетский.

«Когда писали экзамен по математике, задания показались легче, чем те, которые мы разбирали на занятиях», — оптимистично оценивает свои шансы Кристина.

Претендентам на поступление в 10 класс предстоит сдавать не только математику, но и еще один предмет по профилю — физику, химию, биологию или информатику. Соответствующие кафедры в лицее возглавляют профессора и доценты МГУ им. М.В. Ломоносова, так что дети уже в школе привыкают к требованиям вуза.

При чем здесь МГУ?

Лицей Усть-Лабинска называет Московский университет своим основным партнером: именно на стандарты МГУ ориентирована образовательная программа и именно его выпускники сформировали костяк преподавательского состава — во главе с академическим директором Андреем Гладилиным. На летнюю школу в Усть-Лабинск приехал профессор МГУ и заведующий кафедрой математики в лицее Юрий Садовничий.

«По сути, попадая в это учебное заведение, дети оказываются в структуре МГУ. А дальше уже всё зависит от них», — говорит он.

  • © Фото предоставлено пресс-службой Первого Университетского лицея им. Н.И. Лобачевского
    © Фото предоставлено пресс-службой Первого Университетского лицея им. Н.И. Лобачевского

Тесное сотрудничество между средней и высшей школой должно подготовить детей к учебе в университете — чтобы они не тратили весь первый курс на адаптацию и сами понимали, в каком направлении они хотят развиваться. К моменту поступления лицеисты легко сориентируются в учебной и научной инфраструктуре МГУ и быстро вольются в студенческую жизнь

Криптография для школьников

Пример нестандартного подхода к математике — День криптографии в лицее. Наука о методах обеспечения конфиденциальности данных лежит в основе всех современных онлайн-сервисов — от мессенджеров до онлайн-покупок. Чтобы рассказать о ней школьникам, в лицей пригласили эксперта-криптографа, специалиста в области информационной безопасности компьютерных систем Викторию Высоцкую — тоже выпускницу МГУ.

  • Занятие по криптографии © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    Занятие по криптографии © Фото Антона Быкова, Юга.ру
  • © Фото предоставлено пресс-службой Первого Университетского лицея им. Н.И. Лобачевского
    © Фото предоставлено пресс-службой Первого Университетского лицея им. Н.И. Лобачевского
  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру
  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Чтобы попасть на лекцию, участники школы прошли настоящую криптографическую «кругосветку»: изучили основные способы шифрования и дешифровки, сами искали «ключи» и расшифровывали послания. Те, кто справился с заданиями, получили приглашения на закрытый круглый стол, где активно дискутировали о протоколе Диффи-Хеллмана, вопросах аутентификации пользователя в соцсети VKontakte и анонимности опросов в интернете.

Учебная смена для будущих семиклассников закончилась 9 июля, а уже 16-го в лицей заедут кандидаты в 10 класс — тоже со всей страны. Результаты экзаменов станут известны в августе. С 1 сентября эти ребята присоединятся к первому потоку учащихся лицея, которых до сих пор набирали из школьников Краснодарского края. Многообещающий эксперимент по подготовке нового поколения российских ученых официально начался.

Дети Образование общество Усть-Лабинский район Школа

Новости

В Краснодаре в запертом гараже нашли мёртвого мужчину. Подозреваемый прятался там же
В Сочи с волнореза смыло туристку. Пляжи на курорте всё ещё закрыты
В многоэтажке на Садовом кольце в Краснодаре выпали панорамные окна
В Краснодаре Сергей Лебеденко презентует политический триллер «(не)свобода», основанный на деле «Седьмой студии»
На сайте IKEA появилась онлайн-очередь на распродажу
В Краснодаре загорелся крупный склад

Лента новостей

«Куснула — вообще не алло»
Сегодня, 15:02
«Куснула — вообще не алло»
Репортаж с открытия «Вкусно — и точка» в Краснодаре
Криптография, шахматы и настольный теннис
Вчера, 17:02
Криптография, шахматы и настольный теннис
Как школьники со всей России поступают в Университетский лицей в Усть-Лабинске
Как открыть свою «Пятёрочку»
Вчера, 15:45
Как открыть свою «Пятёрочку»
Торговая сеть предложила предпринимателям франшизу

Реклама на сайте