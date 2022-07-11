Криптография, шахматы и настольный теннис. Как школьники со всей России поступают в Университетский лицей в Усть-Лабинске

В июле в Краснодарский край съезжаются самые талантливые российские школьники, чтобы сдать экзамены в лицей, построенный промышленником Олегом Дерипаской. Лицей впервые проводит масштабный набор школьников со всей России. Первый тур прошел в апреле — дети сдавали письменные экзамены в Нижнем Новгороде, Рязани, Красноярске, Иркутской области и самом Усть-Лабинске. Из тысячи человек в финал испытаний прошло всего 180. Юга.ру отправились в Усть-Лабинск, чтобы выяснить, как устроен Первый Университетский лицей имени Н.И. Лобачевского, познакомиться со школьниками и узнать, почему они хотят учиться именно здесь. Летний лагерь для математиков Лицей встречает просторной зеленой территорией в 4,5 га. В центре — огромный архитектурный комплекс, состоящий из учебного корпуса, кампуса и фитнес-центра. Кампус в эти дни принимает своих первых гостей: 83 школьника приехали в Усть-Лабинск из Волгограда, Ставрополя, Краснодара, Красноярска, Новосибирска, Иркутска и других городов. Они закончили 6 класс и теперь пробуют поступить в 7-й — Первого Университетского лицея.

© Фото предоставлено пресс-службой Первого Университетского лицея им. Н.И. Лобачевского

Интерактивные учебные классы, современные лаборатории, двухэтажная библиотека на 30 тысяч книг и даже 25-метровый бассейн — все это доступно каждому ученику лицея. «Моя школа в сравнении с этим лицеем — просто груда кирпичей», — бесхитростно делится впечатлениями один из кандидатов в лицеисты, Матвей. Но чтобы попасть сюда, нужно подтвердить уровень знаний на вступительных экзаменах. Финальный тур испытаний проводят в формате летней школы. В первой половине дня дети готовятся к экзаменам, во второй — пробуют себя в творчестве, учатся играть в шахматы и настольный теннис, просто общаются. Образовательную программу разработали специалисты из МГУ, и она существенно отличается от обычной школьной. Школьники решают задачи-стратегии, изучают основы криптографии — и сами не замечают, как таким образом готовятся к экзаменам.

© Фото Антона Быкова, Юга.ру

© Фото предоставлено пресс-службой Первого Университетского лицея им. Н.И. Лобачевского

Кристина Кремлева приехала в Усть-Лабинск из Новосибирска. Говорит, что решать задачи она начала еще в детском саду — любовь к математике передалась от папы. В свои 12 девочка точно знает, что после школы хочет поступать в МГУ — и поэтому штурмует Первый Университетский. «Когда писали экзамен по математике, задания показались легче, чем те, которые мы разбирали на занятиях», — оптимистично оценивает свои шансы Кристина. Претендентам на поступление в 10 класс предстоит сдавать не только математику, но и еще один предмет по профилю — физику, химию, биологию или информатику. Соответствующие кафедры в лицее возглавляют профессора и доценты МГУ им. М.В. Ломоносова, так что дети уже в школе привыкают к требованиям вуза. При чем здесь МГУ? Лицей Усть-Лабинска называет Московский университет своим основным партнером: именно на стандарты МГУ ориентирована образовательная программа и именно его выпускники сформировали костяк преподавательского состава — во главе с академическим директором Андреем Гладилиным. На летнюю школу в Усть-Лабинск приехал профессор МГУ и заведующий кафедрой математики в лицее Юрий Садовничий. «По сути, попадая в это учебное заведение, дети оказываются в структуре МГУ. А дальше уже всё зависит от них», — говорит он.

© Фото предоставлено пресс-службой Первого Университетского лицея им. Н.И. Лобачевского

Тесное сотрудничество между средней и высшей школой должно подготовить детей к учебе в университете — чтобы они не тратили весь первый курс на адаптацию и сами понимали, в каком направлении они хотят развиваться. К моменту поступления лицеисты легко сориентируются в учебной и научной инфраструктуре МГУ и быстро вольются в студенческую жизнь Криптография для школьников Пример нестандартного подхода к математике — День криптографии в лицее. Наука о методах обеспечения конфиденциальности данных лежит в основе всех современных онлайн-сервисов — от мессенджеров до онлайн-покупок. Чтобы рассказать о ней школьникам, в лицей пригласили эксперта-криптографа, специалиста в области информационной безопасности компьютерных систем Викторию Высоцкую — тоже выпускницу МГУ.

Занятие по криптографии © Фото Антона Быкова, Юга.ру

© Фото предоставлено пресс-службой Первого Университетского лицея им. Н.И. Лобачевского

© Фото Антона Быкова, Юга.ру

© Фото Антона Быкова, Юга.ру