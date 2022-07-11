Криптография, шахматы и настольный теннис. Как школьники со всей России поступают в Университетский лицей в Усть-Лабинске
В июле в Краснодарский край съезжаются самые талантливые российские школьники, чтобы сдать экзамены в лицей, построенный промышленником Олегом Дерипаской.
Лицей впервые проводит масштабный набор школьников со всей России. Первый тур прошел в апреле — дети сдавали письменные экзамены в Нижнем Новгороде, Рязани, Красноярске, Иркутской области и самом Усть-Лабинске. Из тысячи человек в финал испытаний прошло всего 180.
Юга.ру отправились в Усть-Лабинск, чтобы выяснить, как устроен Первый Университетский лицей имени Н.И. Лобачевского, познакомиться со школьниками и узнать, почему они хотят учиться именно здесь.
Летний лагерь для математиков
Лицей встречает просторной зеленой территорией в 4,5 га. В центре — огромный архитектурный комплекс, состоящий из учебного корпуса, кампуса и фитнес-центра. Кампус в эти дни принимает своих первых гостей: 83 школьника приехали в Усть-Лабинск из Волгограда, Ставрополя, Краснодара, Красноярска, Новосибирска, Иркутска и других городов. Они закончили 6 класс и теперь пробуют поступить в 7-й — Первого Университетского лицея.
Интерактивные учебные классы, современные лаборатории, двухэтажная библиотека на 30 тысяч книг и даже 25-метровый бассейн — все это доступно каждому ученику лицея.
«Моя школа в сравнении с этим лицеем — просто груда кирпичей», — бесхитростно делится впечатлениями один из кандидатов в лицеисты, Матвей.
Но чтобы попасть сюда, нужно подтвердить уровень знаний на вступительных экзаменах. Финальный тур испытаний проводят в формате летней школы. В первой половине дня дети готовятся к экзаменам, во второй — пробуют себя в творчестве, учатся играть в шахматы и настольный теннис, просто общаются. Образовательную программу разработали специалисты из МГУ, и она существенно отличается от обычной школьной. Школьники решают задачи-стратегии, изучают основы криптографии — и сами не замечают, как таким образом готовятся к экзаменам.
Кристина Кремлева приехала в Усть-Лабинск из Новосибирска. Говорит, что решать задачи она начала еще в детском саду — любовь к математике передалась от папы. В свои 12 девочка точно знает, что после школы хочет поступать в МГУ — и поэтому штурмует Первый Университетский.
«Когда писали экзамен по математике, задания показались легче, чем те, которые мы разбирали на занятиях», — оптимистично оценивает свои шансы Кристина.
Претендентам на поступление в 10 класс предстоит сдавать не только математику, но и еще один предмет по профилю — физику, химию, биологию или информатику. Соответствующие кафедры в лицее возглавляют профессора и доценты МГУ им. М.В. Ломоносова, так что дети уже в школе привыкают к требованиям вуза.
При чем здесь МГУ?
Лицей Усть-Лабинска называет Московский университет своим основным партнером: именно на стандарты МГУ ориентирована образовательная программа и именно его выпускники сформировали костяк преподавательского состава — во главе с академическим директором Андреем Гладилиным. На летнюю школу в Усть-Лабинск приехал профессор МГУ и заведующий кафедрой математики в лицее Юрий Садовничий.
«По сути, попадая в это учебное заведение, дети оказываются в структуре МГУ. А дальше уже всё зависит от них», — говорит он.
Тесное сотрудничество между средней и высшей школой должно подготовить детей к учебе в университете — чтобы они не тратили весь первый курс на адаптацию и сами понимали, в каком направлении они хотят развиваться. К моменту поступления лицеисты легко сориентируются в учебной и научной инфраструктуре МГУ и быстро вольются в студенческую жизнь
Криптография для школьников
Пример нестандартного подхода к математике — День криптографии в лицее. Наука о методах обеспечения конфиденциальности данных лежит в основе всех современных онлайн-сервисов — от мессенджеров до онлайн-покупок. Чтобы рассказать о ней школьникам, в лицей пригласили эксперта-криптографа, специалиста в области информационной безопасности компьютерных систем Викторию Высоцкую — тоже выпускницу МГУ.
Чтобы попасть на лекцию, участники школы прошли настоящую криптографическую «кругосветку»: изучили основные способы шифрования и дешифровки, сами искали «ключи» и расшифровывали послания. Те, кто справился с заданиями, получили приглашения на закрытый круглый стол, где активно дискутировали о протоколе Диффи-Хеллмана, вопросах аутентификации пользователя в соцсети VKontakte и анонимности опросов в интернете.
Учебная смена для будущих семиклассников закончилась 9 июля, а уже 16-го в лицей заедут кандидаты в 10 класс — тоже со всей страны. Результаты экзаменов станут известны в августе. С 1 сентября эти ребята присоединятся к первому потоку учащихся лицея, которых до сих пор набирали из школьников Краснодарского края. Многообещающий эксперимент по подготовке нового поколения российских ученых официально начался.