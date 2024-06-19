По Дальнему Западному обходу Краснодара на М-4 «Дон» проехали более 9 млн раз за год

Предыстория: Построить Дальний Западный обход Краснодара решили еще в 2016 году. Начать работы хотели в 2018 году, но сроки перенесли на год. В июне 2019 года губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что госкомпания «Автодор» приступит к строительству участка осенью. Весной 2020 года на месте будущей трассы начали археологические раскопки и нашли древние погребения, самому старому из них 5 тыс. лет.



15 июня 2023 года Дальний Западный обход Краснодара открыли для автомобилистов. Дорога сокращает путь к Черному морю, так как трассе присвоили первую техническую категорию. Это значит, что на ней нет светофоров и пересечений в одном уровне.