По Дальнему Западному обходу Краснодара на М-4 «Дон» проехали более 9 млн раз за год
За год на новых участках М-4 «Дон» под Ростовом-на-Дону и Краснодаром зафиксировали более 9 млн проездов
Предыстория: Построить Дальний Западный обход Краснодара решили еще в 2016 году. Начать работы хотели в 2018 году, но сроки перенесли на год. В июне 2019 года губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что госкомпания «Автодор» приступит к строительству участка осенью. Весной 2020 года на месте будущей трассы начали археологические раскопки и нашли древние погребения, самому старому из них 5 тыс. лет.
15 июня 2023 года Дальний Западный обход Краснодара открыли для автомобилистов. Дорога сокращает путь к Черному морю, так как трассе присвоили первую техническую категорию. Это значит, что на ней нет светофоров и пересечений в одном уровне.
Год назад редактор Юга.ру проехал по новой платной дороге бесплатно:
17 июня пресс-служба правительства РФ сообщила, что с момента открытия новых участков трассы М-4 «Дон» под Ростовом-на-Дону и Краснодаром зафиксировали 9,2 млн проездов.
По словам главы компании «Автодор» Вячеслава Петушенко, пиковый дорожный трафик на обходе города-спутника Ростова-на-Дону — Аксая пришелся на июль и август прошлого года. 13 августа 2023 года на трассе зафиксировали около 46 тыс. проездов. По Дальнему Западному обходу Краснодара рост трафика также отмечался в летние месяцы. Пиковый день зафиксирован 14 августа 2023 года — 18 тыс. проездов.
Видео с открытия Дальнего Западного обхода Краснодара:
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