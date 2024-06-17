В Анапе сняли ограничения на купание в Черном море

Власти Анапы снова открыли пляжи курорта для купания. Ограничения у береговой линии действовали двое суток из-за шторма

Предыстория: 15 июня мэрия Анапы запретила купаться в море на всех городских пляжах в связи с приближающимся грозовым фронтом. В этот день непогода, действительно, накрыла курорт. Улицы и тротуары во многих районах Анапы быстро погрузились под воду.

17 июня ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии Анапы сообщил, что пляжи курорта снова открыли для купания. В зонах отдыха вывесили предупреждающие «красные флаги».



«В Анапе наблюдается солнечная погода. Пляжи курорта открыты для купания», — говорится в сообщении.

Жителей и гостей Анапы просят соблюдать меры безопасности и следить за детьми во время купания.