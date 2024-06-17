В Анапе сняли ограничения на купание в Черном море

Краснодарский край

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  • Центральный пляж Анапы © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    Центральный пляж Анапы © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Власти Анапы снова открыли пляжи курорта для купания. Ограничения у береговой линии действовали двое суток из-за шторма

Предыстория: 15 июня мэрия Анапы запретила купаться в море на всех городских пляжах в связи с приближающимся грозовым фронтом. В этот день непогода, действительно, накрыла курорт. Улицы и тротуары во многих районах Анапы быстро погрузились под воду.

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17 июня ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии Анапы сообщил, что пляжи курорта снова открыли для купания. В зонах отдыха вывесили предупреждающие «красные флаги».

«В Анапе наблюдается солнечная погода. Пляжи курорта открыты для купания», — говорится в сообщении.

Жителей и гостей Анапы просят соблюдать меры безопасности и следить за детьми во время купания.

О погоде в Краснодаре и крае в начале рабочей недели можно узнать здесь.

Анапа Курорты и туризм Пляжи Черное море

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