Смерчи, град и реки вместо улиц в Анапе и Новороссийске (ВИДЕО)

Град в Новороссийске 15 июня 2024 г. © Скриншот публикации в телеграм-канале «Супер Новости Новороссийска», t.me/novosti_novoross

Град в Новороссийске 15 июня 2024 г. © Скриншот публикации в телеграм-канале «Супер Новости Новороссийска», t.me/novosti_novoross

Днем 15 июня мощная непогода накрыла Анапу и Новороссийск. Юга собрали для вас видеосвидетельства очевидцев

Утром 15 июня мэрия Анапы запретила купаться на всех пляжах города в связи с приближающимся грозовым фронтом. И этот фронт, действительно, накрыл курорт около 11 утра.

Улицы и тротуары во многих районах Анапы быстро начали погружаться под воду.

Ливневая канализация в некоторых местах начала работать в обратную сторону.

Ситуация вынудила анапчан и гостей курорта проявлять смекалку.

Около 13:30 в районе Утриша заметили большой смерч.

Грозовой фронт к тому времени уже успел достичь Новороссийска.

В городе-герое улицы также начали стремительно превращаться в реки.

Общественный транспорт встал.

Потом начался град, притом очень крупный.

В довершение апокалиптической картины в бухте начали формироваться смерчи.

На данный момент сильный дождь в Новороссийске прекратился, и жители начали оценивать нанесенный стихией ущерб.

В станице Раевской молния попала в электроподстанцию и вывела ее из строя. Весь сельский округ на неопределенное время остался без электричества.