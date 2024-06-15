Смерчи, град и реки вместо улиц в Анапе и Новороссийске (ВИДЕО)

Краснодарский край

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  • Град в Новороссийске 15 июня 2024 г. © Скриншот публикации в телеграм-канале «Супер Новости Новороссийска», t.me/novosti_novoross
    Град в Новороссийске 15 июня 2024 г. © Скриншот публикации в телеграм-канале «Супер Новости Новороссийска», t.me/novosti_novoross

Днем 15 июня мощная непогода накрыла Анапу и Новороссийск. Юга собрали для вас видеосвидетельства очевидцев

Утром 15 июня мэрия Анапы запретила купаться на всех пляжах города в связи с приближающимся грозовым фронтом. И этот фронт, действительно, накрыл курорт около 11 утра.

Улицы и тротуары во многих районах Анапы быстро начали погружаться под воду.

Ливневая канализация в некоторых местах начала работать в обратную сторону.

Ситуация вынудила анапчан и гостей курорта проявлять смекалку.

Около 13:30 в районе Утриша заметили большой смерч.

Грозовой фронт к тому времени уже успел достичь Новороссийска.

В городе-герое улицы также начали стремительно превращаться в реки.

Общественный транспорт встал.

Потом начался град, притом очень крупный.

В довершение апокалиптической картины в бухте начали формироваться смерчи.

На данный момент сильный дождь в Новороссийске прекратился, и жители начали оценивать нанесенный стихией ущерб.

В станице Раевской молния попала в электроподстанцию и вывела ее из строя. Весь сельский округ на неопределенное время остался без электричества.

НОВОСТЬ ДОПОЛНЯЕТСЯ.

До сегодняшнего шторма главным новостным сюжетом недели для Новороссийска был грандиозный пожар на свалке, который по состоянию на вчера не могли потушить уже четыре дня.

Анапа Новороссийск Погода Стихийные бедствия

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