В Краснодарском крае продлили штормовое предупреждение до понедельника

Краевое управление МЧС опубликовало штормовое предупреждение на 17 июня. Согласно этому сообщению, на всей территории региона (за исключением Сочи) в понедельник высока вероятность ливней, грозы, порывов ветра скоростью до 23 км/ч и града.

В связи с этим ведомство настоятельно рекомендует «прислушиваться к рекомендациям ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, обращать внимание на SMS-сообщения с предупреждениями о возможных ЧС, следить за сообщениями по местным теле- и радиостанциям».

Неблагоприятная погодная обстановка сохраняется в крае третий день подряд, о чем свидетельствует тот факт, что аналогичные предупреждения региональное ГУ МЧС публиковало вчера и позавчера.

Также стоит отметить, что параллельно с предупреждением о ливнях краевое МЧС день за днем публикует штормовые предупреждения о высокой пожароопасности. Так, на 17 июня пожароопасность самого высокого класса (5-го) ожидается в северо-западных районах Краснодарского края. В юго-восточных, и центральных районах края (исключая Краснодар) и на Черноморском побережье (исключая Сочи) ожидается пожароопасность класса чуть ниже ­– 4-го.

Помимо запрета на разведения костров в лесах и возле сухой травы, это означает, что надо избегать воздействия повышенной температуры, носить светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) и головной убор.

Ранее на этой неделе Юга писали о том, что 17 июня в парках Краснодара начнется вторая волна противоклещевой обработки и что в одном из сочинских парков поселились капибары.