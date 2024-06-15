Мэрия Анапы запретила купаться в море
В связи со штормом в Анапе 15 июня запретили купаться на всех без исключения городских пляжах
Мэрия Анапы опубликовала предупреждение о сильной непогоде на курорте 15 июня.
«В связи с прохождением грозового фронта сегодня купание на всех пляжах Анапы запрещено», — говорится в сообщении.
Ранее МЧС предупредило о штормах и дождях на всей территории Краснодарского края на 15-16 июня.
Также на этой неделе стало известно, чем именно опасна вода в реке Кубань.
10 июня, 13:41Подобного региона нет ни в России, ни в Европе
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