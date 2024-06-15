Мэрия Анапы запретила купаться в море

В связи со штормом в Анапе 15 июня запретили купаться на всех без исключения городских пляжах

Мэрия Анапы опубликовала предупреждение о сильной непогоде на курорте 15 июня.

«В связи с прохождением грозового фронта сегодня купание на всех пляжах Анапы запрещено», — говорится в сообщении.

Ранее МЧС предупредило о штормах и дождях на всей территории Краснодарского края на 15-16 июня.

Также на этой неделе стало известно, чем именно опасна вода в реке Кубань.