Мэрия Анапы запретила купаться в море

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В связи со штормом в Анапе 15 июня запретили купаться на всех без исключения городских пляжах

Мэрия Анапы опубликовала предупреждение о сильной непогоде на курорте 15 июня.

«В связи с прохождением грозового фронта сегодня купание на всех пляжах Анапы запрещено», — говорится в сообщении.

Ранее МЧС предупредило о штормах и дождях на всей территории Краснодарского края на 15-16 июня.

Также на этой неделе стало известно, чем именно опасна вода в реке Кубань.

Анапа Погода Черное море

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