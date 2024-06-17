Погода в Краснодаре: рабочая неделя начнется с тепла и переменной облачности

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае 17-18 июня

Краснодарский ЦГМС сообщил, что в понедельник и во вторник, 17-18 июня, в столице Кубани будет переменная облачность. Без осадков. Ветер западной четверти ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха в городе ночью 18-20 °С, а днем 29-31 °С.

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По данным синоптиков, в Краснодарском крае 17-18 июня ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром возможен туман. Ветер западной четверти ночью 4-9 м/с, местами порывы 12-14 м/с, днем 6-11 м/с, порывы 15-18 м/с.

Температура в регионе воздуха ночью 15-20 °С, днем 26-31 °С. В горах ночью 10-15 °С, днем 20-25 °С. На Черноморском побережье переменная облачность. Ночью и утром местами кратковременный дождь с грозой, днем без существенных осадков. Ветер западной четверти 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 17-22 °С, днем 24-29 °С.

Напомним, что в Краснодарском крае продлили штормовое предупреждение до 17 июня включительно.

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