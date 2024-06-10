Авиасообщение свяжет с Сухумом 7 городов РФ. В списке есть Краснодар

Самолеты из аэропорта Сухума полетят в семь российских городов

7 июня президент Абхазии Аслан Бжания в интервью РИА «Новости» заявил, что уже в 2024 году будет запущено авиасообщение из Сухума с семь российскими городами. В списке Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар (аэропорт закрыт с февраля 2022 года), Екатеринбург, Новосибирск и Казань.

Сейчас в республиканском аэропорту завершают реконструкцию взлетно-посадочной полосы и модернизацию пассажирского терминала.