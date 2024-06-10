Авиасообщение свяжет с Сухумом 7 городов РФ. В списке есть Краснодар

Абхазия, Вся Россия

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Самолеты из аэропорта Сухума полетят в семь российских городов

7 июня президент Абхазии Аслан Бжания в интервью РИА «Новости» заявил, что уже в 2024 году будет запущено авиасообщение из Сухума с семь российскими городами. В списке Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар (аэропорт закрыт с февраля 2022 года), Екатеринбург, Новосибирск и Казань.

Сейчас в республиканском аэропорту завершают реконструкцию взлетно-посадочной полосы и модернизацию пассажирского терминала.

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Напомним, расположенный в 18 км от столицы аэропорт не функционирует с момента окончания грузино-абхазской войны в 1993 году по решению Международной организации гражданской авиации (ICAO). Интерес к аэропорту Сухума вырос после ограничения полетов на Кубань.

Соглашение о восстановлении аэропорта Сухума заключили на ПМЭФ-2023. Технические полеты начнутся не позднее июля 2024-го. Полноценный запуск авиасообщения запланировали на 31 декабря.

Как писали Юга.ру, аэропорт Минвод возобновил рейсы в Чебоксары. Направление отсутствовало с 2022 года.

Авиация Аэропорты Президент Абхазии

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