Аэропорт Сухума планируют открыть в декабре 2024 года

Технические полеты начнутся не позднее июля 2024-го. Об этом сообщил президент Абхазии Аслан Бжания на пресс-конференции в Сухуме.

«В течение этого месяца общественность узнает, с какой российской компанией подписан инвестиционный контракт по реконструкции Сухумского аэропорта. Что касается сроков запуска, то они не сдвинулись. Единственный форс-мажорный фактор, который может помешать — если, не дай Бог, боевые действия в разных государствах приобретут другой масштаб», — сказал Бжания.

По словам президента Абхазии, государственных денег в бюджете республики на реконструкцию аэропорта нет, все работы будут производиться за счет инвестора. Также среди его задач — капитально отремонтировать две подстанции, привести в надлежащее состояние дорогу и мосты к аэропорту.

Соглашение о восстановлении аэропорта заключили на ПМЭФ-2023. Документ подписали министр экономики Абхазии Кристина Озган и министр экономического развития России Максим Решетников.

Напомним, расположенный в 18 км от столицы аэропорт не функционирует с момента окончания грузино-абхазской войны в 1993 году по решению Международной организации гражданской авиации (ICAO).

Интерес к аэропорту Сухума вырос после ограничения полетов на Кубань. Для обеспечения пассажиропотока в 1,5 млн человек в год в проект нужно вложить не менее 10 млрд рублей.