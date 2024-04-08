Летом 2024 года аэропорт Абхазии может принять первый технический рейс
Аэропорт имени Владислава Ардзинба в Сухуме может принять первый технический рейс в июле 2024 года
20 июля 2024 года в аэропорте имени Владислава Ардзинба, расположенном в Сухуме, могут выполнить первый технический рейс. Об этом сообщает телеграм-канал «Спутник Абхазия» со ссылкой на интервью с замдиректором по строительству компании «Докстрой» Алексеем Котчемасовым.
«Мы должны посадить на полосу самолет, по рулежной дорожке он должен проехать и встать на маленьком перроне», — заявил в эфире Котчемасов.
По его словам, 1 декабря, согласно графику, в аэропорту завершат строительно-монтажные работы и сертифицируют взлетную полосу.
Также пресс-служба аэропорта Сухума рассказала ТАСС, что на втором этапе реконструкции там построят современный аэровокзал:
«Комплексная реконструкция международного аэропорта Сухум проводится в два этапа. На первом этапе будет восстановлена взлетно-посадочная полоса и построены временные сооружения для оперативного начала обслуживания пассажиров и авиакомпаний. На втором этапе в аэропорту будет построен новый современный пассажирский аэровокзал со всей производственной и служебной инфраструктурой, а также новый перрон».
Сейчас в аэропорту обустраивают строительный городок и монтируют бетонный завод. После на территории авиагавани снесут здания и сооружения, которые не будут задействованы при обслуживании пассажиров и самолетов. Параллельно специалисты реконструируют покрытия взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона, а также расчищают площадь от деревьев и кустарников.
Напомним, что запуск Сухумского аэропорта запланировали на 31 декабря 2024 года. Соглашение о его реконструкции подписали 27 октября 2023 года.
Расположенный в 18 км от столицы Абхазии аэрохаб не функционирует с момента окончания грузино-абхазской войны в 1993 году по решению Международной организации гражданской авиации (ICAO).