В Краснодаре в 2024 году планируют открыть мусорный полигон за 1,2 млрд рублей

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Леси Шубиной, Юга.ру
    © Фото Леси Шубиной, Юга.ру

Глава Краснодара рассказал о санитарном состоянии города и об открытии нового мусорного полигона

По словам мэра Краснодара Евгения Наумова, за 2023 год в городе ликвидировали 345 незаконных свалок. Всего за прошлый год собрали и утилизировали 19 500 кубометров мусора, а в надлежащее санитарное состояние привели 37 га земель.

Читайте также:

Также в 2023 году началось строительство нового полигона в хуторе Копанском. Его планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году. Общая площадь полигона составит более 13 га, а объем инвестиций — 1,2 млрд рублей.

Напомним, что в Краснодарском крае, по данным аналитиков, за 2023 год на переработку отправили всего 2% от всех отходов.

Как писали ранее Юга.ру, в апреле в краснодарской станице Елизаветинской полностью рекультивируют свалку.

Город Краснодар Мусор ТБО Экология

Новости

В Краснодаре на выходных пройдет «Точка маркет». В соцсетях разыгрывают сертификаты до 5 тыс. рублей
«Роскосмос» продаст два пансионата в Сочи и Туапсинском районе за 1 млрд рублей
Маньяки, призраки и путешествие в Арктику. Что посмотреть в кино в Краснодаре с 29 февраля
Ветеринары не нашли особо опасных болезней у массово погибших диких голубей в Краснодарском крае
В Краснодаре в 2024 году планируют открыть мусорный полигон за 1,2 млрд рублей
Инвестор из Азербайджана вложит около 9 млрд рублей в санатории Железноводска

Лента новостей

Реклама на сайте