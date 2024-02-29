В Краснодаре в 2024 году планируют открыть мусорный полигон за 1,2 млрд рублей
Глава Краснодара рассказал о санитарном состоянии города и об открытии нового мусорного полигона
По словам мэра Краснодара Евгения Наумова, за 2023 год в городе ликвидировали 345 незаконных свалок. Всего за прошлый год собрали и утилизировали 19 500 кубометров мусора, а в надлежащее санитарное состояние привели 37 га земель.
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Также в 2023 году началось строительство нового полигона в хуторе Копанском. Его планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году. Общая площадь полигона составит более 13 га, а объем инвестиций — 1,2 млрд рублей.