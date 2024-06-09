Вести с морей: вода в Краснодарском крае прогрелась до 26 °C

Дельфины и роботы в Анапе, субботник в Новороссийске и море отдыхающих в Сочи. Показываем обстановку с пляжей курортов Краснодарского края

Краснодарский ЦГМС сообщил, что 9 июня на Кубани ожидается переменная облачность. Температура воздуха на Азовском побережье 28-33 °С, на Черноморском побережье 26-31 °С.

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По данным синоптиков, температура воды в море 9 июня на 9 часов: Ейск 26 °C;

Приморско-Ахтарск 23 °C;

Темрюк 25 °C;

Анапа 23 °C;

Новороссийск 23 °C;

Туапсе 22 °C;

Геленджик 24 °C;

Сочи 23 °C. 9 июня отдыхающие поделились в соцсетях обстановкой с пляжей курортов Краснодарского края. Судя по кадрам, в Анапе чистая, прозрачная вода. К берегу приплыли дельфины. О том, как вести себя в Черном море, рассказывает робот.

Пока другие отдыхали, 8 июня в Новороссийске на пляже «Волочаевка» устроили субботник с танцами и музыкой.

Также 9 июня на пляжах в Сочи заметили множество отдыхающих. На кадрах видно, как обстановка на берегу курорта изменилась за несколько часов.