Вести с морей: вода в Краснодарском крае прогрелась до 26 °C

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Дельфины и роботы в Анапе, субботник в Новороссийске и море отдыхающих в Сочи. Показываем обстановку с пляжей курортов Краснодарского края

Краснодарский ЦГМС сообщил, что 9 июня на Кубани ожидается переменная облачность. Температура воздуха на Азовском побережье 28-33 °С, на Черноморском побережье 26-31 °С.

12 млн гостей:

По данным синоптиков, температура воды в море 9 июня на 9 часов:

  • Ейск 26 °C;
  • Приморско-Ахтарск 23 °C;
  • Темрюк 25 °C;
  • Анапа 23 °C;
  • Новороссийск 23 °C;
  • Туапсе 22 °C;
  • Геленджик 24 °C;
  • Сочи 23 °C.

9 июня отдыхающие поделились в соцсетях обстановкой с пляжей курортов Краснодарского края. Судя по кадрам, в Анапе чистая, прозрачная вода. К берегу приплыли дельфины. О том, как вести себя в Черном море, рассказывает робот.

Пока другие отдыхали, 8 июня в Новороссийске на пляже «Волочаевка» устроили субботник с танцами и музыкой.

Также 9 июня на пляжах в Сочи заметили множество отдыхающих. На кадрах видно, как обстановка на берегу курорта изменилась за несколько часов.

Как писали ранее Юга.ру, 8 июня в Краснодарском крае по пути к морю образовались многокилометровые пробки.

Азовское море Анапа Геленджик Курорты и туризм Новороссийск отдых Пляжи Сочи Черное море

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