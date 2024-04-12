12 млн гостей: власти Кубани прогнозируют большой поток туристов летом 2024 года

Александр Руппель рассказал ТАСС, что власти региона ожидают принять на курортах Кубани более 12 млн туристов с мая по август 2024 года.

«На летний период номерной фонд Черноморского побережья забронирован уже сейчас на 55%, Азовского — на 25%. В этом сезоне гостей встретят 10,9 тыс. объектов общей вместимостью более 260 тыс. номеров», — сказал чиновник.

По словам Руппеля, с начала года в Краснодарский край приехали больше 2 млн туристов, это на 11% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Также он отметил, что прогноз на летний сезон говорит об ожидаемом росте турпотока на 10%.