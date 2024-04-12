12 млн гостей: власти Кубани прогнозируют большой поток туристов летом 2024 года

Краснодарский край

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  • Голубая бездна © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    Голубая бездна © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Вице-губернатор Краснодарского края поделился с журналистами прогнозом на летний сезон 2024 года

Александр Руппель рассказал ТАСС, что власти региона ожидают принять на курортах Кубани более 12 млн туристов с мая по август 2024 года.

«На летний период номерной фонд Черноморского побережья забронирован уже сейчас на 55%, Азовского — на 25%. В этом сезоне гостей встретят 10,9 тыс. объектов общей вместимостью более 260 тыс. номеров», — сказал чиновник.

По словам Руппеля, с начала года в Краснодарский край приехали больше 2 млн туристов, это на 11% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Также он отметил, что прогноз на летний сезон говорит об ожидаемом росте турпотока на 10%.

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Вице-губернатор сообщил, что в горном кластере Сочи в предстоящем сезоне будут работать 11,5 тыс. номеров для гостей. Отели будут загружены на 80%, что на 15% больше, чем летом 2023 года.

Всего на территории Кубани летом 2024 года будут доступны 576 пляжей.

Александр Руппель также заявил, что до конца года в регионе появятся больше 40 новых отелей общей емкостью 2,5 тыс. номеров.

Напомним, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что в 2023 году в Краснодарском крае отдохнули 18,6 млн человек. Это исторический рекорд турпотока в регионе.

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