В центре Краснодара отреставрируют еще один особняк

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала администрации Краснодарского края
    © Скриншот из телеграм-канала администрации Краснодарского края

В Краснодаре на углу улиц Гимназической и Рашпилевской отреставрируют здание начала XX века

Администрация Краснодарского края заявила, что в Краснодаре на углу улиц Гимназической и Рашпилевской восстанавят особняк начала XX века — памятник архитектуры регионального значения.

Рабочие отреставрируют фасады, кованые ограждения балконов, крыльцо главного входа, оконные и дверные проемы. Утраченные детали воссоздадут по сохранившимся образцам.

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Также специалисты заменят покрытие кровли, сделают систему водоотведения и гидроизоляцию, усилят проемы, отремонтируют чердачное перекрытие. Внутри здания обновят покрытия лестничных маршей и площадок с мозаичным бетоном, кованные ограждения и деревянные перила, декор арочных проемов и фризов помещения лестничной клетки.

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«Здание длительное время находится в неудовлетворительном состоянии, его судьба волнует многих краснодарцев. Несколько лет управление государственной охраны объектов культурного наследия взаимодействовало с собственниками памятника в целях проведения реставрации. Комплексные работы позволят вновь вовлечь его в хозяйственный оборот», — рассказал заместитель губернатора Роман Лузинов.

Особняк на углу улиц Гимназической и Рашпилевской построили в стиле модерн с использованием стилизованного классицистического штукатурного и лепного декора построили в середине 1910-х годов. Дом принадлежал Георгию Азвестопуло и использовался как доходный.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре отреставрируют старинную мельницу Киор-Оглы. На это из краевого бюджета в 2025-2026 годах планируют выделить 1,2 млрд рублей.

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