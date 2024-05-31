В центре Краснодара отреставрируют еще один особняк

В Краснодаре на углу улиц Гимназической и Рашпилевской отреставрируют здание начала XX века

Администрация Краснодарского края заявила , что в Краснодаре на углу улиц Гимназической и Рашпилевской восстанавят особняк начала XX века — памятник архитектуры регионального значения. Рабочие отреставрируют фасады, кованые ограждения балконов, крыльцо главного входа, оконные и дверные проемы. Утраченные детали воссоздадут по сохранившимся образцам.

Также специалисты заменят покрытие кровли, сделают систему водоотведения и гидроизоляцию, усилят проемы, отремонтируют чердачное перекрытие. Внутри здания обновят покрытия лестничных маршей и площадок с мозаичным бетоном, кованные ограждения и деревянные перила, декор арочных проемов и фризов помещения лестничной клетки.

«Здание длительное время находится в неудовлетворительном состоянии, его судьба волнует многих краснодарцев. Несколько лет управление государственной охраны объектов культурного наследия взаимодействовало с собственниками памятника в целях проведения реставрации. Комплексные работы позволят вновь вовлечь его в хозяйственный оборот», — рассказал заместитель губернатора Роман Лузинов.

Особняк на углу улиц Гимназической и Рашпилевской построили в стиле модерн с использованием стилизованного классицистического штукатурного и лепного декора построили в середине 1910-х годов. Дом принадлежал Георгию Азвестопуло и использовался как доходный.