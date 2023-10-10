В Краснодаре отреставрируют старинную мельницу Киор-Оглы
Власти Краснодарского края рассказали о планах реконструкции мельницы Киор-Оглы
Управление госохраны объектов культурного наследия Кубани сообщило Юга.ру о планах по реставрации мельницы Киор-Оглы в Краснодаре на пересечении улиц Северной и Чкалова. На это из краевого бюджета в 2025-2026 годах планируют выделить 1 266 262 рублей.
Краевое управление госохраны в июле 2023 года подписало «дорожную карту» о реконструкции объекта культурного наследия. Сейчас мельница передана в «Главное управление строительства Краснодарского края» для проведения работ. Заказчик собирает данные для проектирования.
Согласно данным «дорожной карты», проект реконструкции мельницы Киор-Оглы должны разработать за год с даты заключения госконтракта. Завершить реставрацию здания планируют во втором квартале 2026 года.
Противоаварийные работы на мельнице по проекту, разработанному в 2020 году компанией «Югстройсервис», так и не были выполнены.
Мельница Киор-Оглы была возведена в 1921 году. Это самая поздняя постройка купца Киркора Киор-Оглы. Все его объекты построены в едином кирпичном стиле.
В 30-х годах здание приватизировали. Позже в нем находился мельзавод № 3, относившийся к тресту «Главмука». В 1970-х были предприняты попытки капремонта объекта. Там поменялась конфигурация кровли, добавился уже утраченный световой фонарь, а мансардный этаж стал эксплуатируемым. В 1994-м мельницу передали в собственность Кубанскому Казачьему Войску, но никаких действий по реконструкции так и не приняли.
Подробнее об этом объекте культурного наследия и его судьбе после 2000 года читайте здесь.
Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре началась реставрация исторического здания на улице Чапаева.