В Краснодаре отреставрируют старинную мельницу Киор-Оглы

Краснодарский край

Распечатать

  • Северная, 310. Мельница Киор-Оглы, конец XIX века © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Северная, 310. Мельница Киор-Оглы, конец XIX века © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Власти Краснодарского края рассказали о планах реконструкции мельницы Киор-Оглы

Управление госохраны объектов культурного наследия Кубани сообщило Юга.ру о планах по реставрации мельницы Киор-Оглы в Краснодаре на пересечении улиц Северной и Чкалова. На это из краевого бюджета в 2025-2026 годах планируют выделить 1 266 262 рублей.

Читайте также:

Краевое управление госохраны в июле 2023 года подписало «дорожную карту» о реконструкции объекта культурного наследия. Сейчас мельница передана в «Главное управление строительства Краснодарского края» для проведения работ. Заказчик собирает данные для проектирования.

Согласно данным «дорожной карты», проект реконструкции мельницы Киор-Оглы должны разработать за год с даты заключения госконтракта. Завершить реставрацию здания планируют во втором квартале 2026 года.

Противоаварийные работы на мельнице по проекту, разработанному в 2020 году компанией «Югстройсервис», так и не были выполнены.

Мельница Киор-Оглы была возведена в 1921 году. Это самая поздняя постройка купца Киркора Киор-Оглы. Все его объекты построены в едином кирпичном стиле.

В 30-х годах здание приватизировали. Позже в нем находился мельзавод № 3, относившийся к тресту «Главмука». В 1970-х были предприняты попытки капремонта объекта. Там поменялась конфигурация кровли, добавился уже утраченный световой фонарь, а мансардный этаж стал эксплуатируемым. В 1994-м мельницу передали в собственность Кубанскому Казачьему Войску, но никаких действий по реконструкции так и не приняли. 

Подробнее об этом объекте культурного наследия и его судьбе после 2000 года читайте здесь.

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре началась реставрация исторического здания на улице Чапаева.

Благоустройство Деньги Исторический центр Краснодар Памятники архитектуры

Новости

В Краснодаре отреставрируют старинную мельницу Киор-Оглы
В Краснодарском крае прогнозируют заморозки до -4 °С. Рассказываем, когда включат отопление
Минтранс Краснодарского края добивается запрета на работу «Яндекс.Такси» в регионе
Из Сочи, Минвод и Махачкалы возобновили полеты в Израиль
В Сочи дерево рухнуло на автомобиль. Погода на курорте продолжит портиться
Дольщица снесенного в Геленджике дома снова начала голодовку у администрации Краснодарского края

Лента новостей

Много слёз и маленькие чудеса
Сегодня, 10:57
Много слёз и маленькие чудеса
Репортаж с 20‑летия приюта для животных «Краснодог» в Краснодаре
В Краснодарском крае больше 1 млн человек вакцинировали от гриппа
Сегодня, 08:45
В Краснодарском крае больше 1 млн человек вакцинировали от гриппа
В Краснодарском крае завершился бархатный сезон
Вчера, 16:39
В Краснодарском крае завершился бархатный сезон

Реклама на сайте