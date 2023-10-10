В Краснодаре отреставрируют старинную мельницу Киор-Оглы

Управление госохраны объектов культурного наследия Кубани сообщило Юга.ру о планах по реставрации мельницы Киор-Оглы в Краснодаре на пересечении улиц Северной и Чкалова. На это из краевого бюджета в 2025-2026 годах планируют выделить 1 266 262 рублей.

Краевое управление госохраны в июле 2023 года подписало «дорожную карту» о реконструкции объекта культурного наследия. Сейчас мельница передана в «Главное управление строительства Краснодарского края» для проведения работ. Заказчик собирает данные для проектирования.



Согласно данным «дорожной карты», проект реконструкции мельницы Киор-Оглы должны разработать за год с даты заключения госконтракта. Завершить реставрацию здания планируют во втором квартале 2026 года.

Противоаварийные работы на мельнице по проекту, разработанному в 2020 году компанией «Югстройсервис», так и не были выполнены.