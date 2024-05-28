В Железноводске установят 41 канализационный люк с местными достопримечательностями

Ставропольский край

Распечатать

  • © Скриншот фото из телеграм-канала Евгения Бакулина
    © Скриншот фото из телеграм-канала Евгения Бакулина

В Железноводске появится еще одна туристическая фишка

25 мая мэр Евгений Бакулин заявил, что вместо обычных крышек канализационных люков по всему городу установят дизайнерские. На чугунных дисках, которых будет всего 41, разместят изображения достопримечательностей курорта.

Читайте также:

«Это один из этапов брендирования города. Думаю, что это хороший способ продвижения нашего курорта. Уверен, будет много желающих сфотографировать свои ноги, тем самым отмечая, что они были в Железноводске», — написал Бакулин.

Напомним, инвесторы хотят вложить 35 млрд рублей в благоустройство Железноводска на Кавминводах. Деньги направят на строительство гостиниц и санаториев на курорте.

Как писали Юга.ру, в Железноводске собираются создать город глэмпингов. 

Благоустройство Курорты и туризм

Новости

Краснодарцев приглашают на лекцию о расстройствах личности
В Краснодаре состоится премьера спектакля «Любовь и голуби»
Власти Славянска-на-Кубани требуют снести Покровско-Тихоновский храм. Ранее его 87-летнего основателя оштрафовали за дискредитацию армии
В Городском саду Краснодара очистят пруд. На это потратят 2,7 млн рублей
В Железноводске установят 41 канализационный люк с местными достопримечательностями
Дачникам, у которых растет ипомея, гармала, турбина щитковидная и еще 16 растений, грозит уголовная ответственность

Лента новостей

В Краснодаре запустили театральные путешествия в трамвае
Вчера, 16:06
В Краснодаре запустили театральные путешествия в трамвае
Репортаж из вагона
Италия, 100% хлопок
Сегодня, 14:18 Реклама
Италия, 100% хлопок
Как купить полотенце за рубль в Краснодаре?
Сон для усталых взрослых людей
24 мая, 10:55
Сон для усталых взрослых людей
Как вовремя распознать бессонницу и апноэ и наконец-то выспаться

Реклама на сайте