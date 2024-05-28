В Железноводске установят 41 канализационный люк с местными достопримечательностями

25 мая мэр Евгений Бакулин заявил , что вместо обычных крышек канализационных люков по всему городу установят дизайнерские. На чугунных дисках, которых будет всего 41, разместят изображения достопримечательностей курорта.

«Это один из этапов брендирования города. Думаю, что это хороший способ продвижения нашего курорта. Уверен, будет много желающих сфотографировать свои ноги, тем самым отмечая, что они были в Железноводске», — написал Бакулин.

Напомним, инвесторы хотят вложить 35 млрд рублей в благоустройство Железноводска на Кавминводах. Деньги направят на строительство гостиниц и санаториев на курорте.