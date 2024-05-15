На Ставрополье планируют построить город глэмпингов за 300 млн рублей
В Железноводске Ставропольского края собираются создать город глэмпингов
«Дома в привлекательных местах на природе в последние годы быстро обрели популярность и у инвесторов в гостиничной сфере, и у туристов. Помимо необычного расположения, домики легко построить за короткое время, и такие проекты быстроокупаемы», — рассказали в пресс-службе администрации курорта.
Инвесторы готовы вложить в строительство города глэмпингов около 300 млн рублей.
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«Проекты включают в себя экологичные решения, что соответствует современным требованиям потребителей. Помимо этого, домики строятся путем нестационарных сооружений и не имеют капитального фундамента. В целом, глэмпинг стал исключительным путем объединения удобств и природы», — считает глава Железноводска Евгений Бакулин.
Понятие глэмпинг (гламурный кемпинг) появилось в 2005 году в Великобритании. Это отдых на природе со всеми удобствами и полноценным отельным обслуживанием. Еще одно важное условие глэмпинга — он должен быть мобильным и органично вписываться в окружающую среду, не нанося ей вреда. В отличие от классических кемпингов в глэмпинге зачастую есть туалет и ванная комната с горячей водой, полноценная кровать с постельным бельем, настоящая мебель — столы, кресла и стулья.
Как писали Юга.ру, инвесторы хотят вложить 35 млрд рублей в благоустройство Железноводска. Деньги направят на строительство гостиниц и санаториев на курорте.