На Ставрополье планируют построить город глэмпингов за 300 млн рублей

«Дома в привлекательных местах на природе в последние годы быстро обрели популярность и у инвесторов в гостиничной сфере, и у туристов. Помимо необычного расположения, домики легко построить за короткое время, и такие проекты быстроокупаемы», — рассказали в пресс-службе администрации курорта.

«Проекты включают в себя экологичные решения, что соответствует современным требованиям потребителей. Помимо этого, домики строятся путем нестационарных сооружений и не имеют капитального фундамента. В целом, глэмпинг стал исключительным путем объединения удобств и природы», — считает глава Железноводска Евгений Бакулин.