Инвесторы хотят вложить 35 млрд рублей в благоустройство Железноводска на Кавминводах

Ставропольский край

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  • Железноводск © Фото Марии Карагёзовой, Юга.ру
    Железноводск © Фото Марии Карагёзовой, Юга.ру

Более 10 инвесторов готовы вложить 35 млрд рублей в развитие курортного города Железноводск

Мэрия Железноводска 25 сентября сообщила, что более 10 инвесторов планируют вложить в развитие города около 35 млрд рублей. Деньги направят на строительство гостиниц и санаториев на курорте.

Город-парк, улица Чебурашки, европейская архитектура:

Как сообщил ТАСС глава Железноводска Евгений Бакулин, инвестиционные проекты планируют реализовать до 2030 года.

«Приток инвестиций в российские курорты, а в частности и в наш курортный Железноводск, связан с хорошими перспективами внутреннего туризма, а также с достойным качеством новых проектов. Инвесторы хотят повысить количество качественного номерного фонда на российских курортах. Строительство новых объектов даст возможность существенно увеличить внутренний туризм в среднем ценовом сегменте и выше», — отметил мэр курорта.

Железноводск — город-курорт федерального значения. Входит в состав эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды. Железноводск отличается горячими источниками лечебной минеральной воды. Их здесь более двадцати. Это единственные в России и Европе кальциевые воды с высокой температурой.

Город находится в 42 км от Кисловодска, в 177 км от Ставрополя и в 413 км от Краснодара.

Напомним, Путин поручил благоустроить государственные санатории на Кавминводах и развивать туризм в Дагестане.

Ранее Юга.ру писали, что в Кисловодске создадут особую экономическую зону «Солнечная долина».

Благоустройство Деньги Инвестиции Курорты и туризм Экономика

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