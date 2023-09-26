Инвесторы хотят вложить 35 млрд рублей в благоустройство Железноводска на Кавминводах

Более 10 инвесторов готовы вложить 35 млрд рублей в развитие курортного города Железноводск

Мэрия Железноводска 25 сентября сообщила, что более 10 инвесторов планируют вложить в развитие города около 35 млрд рублей. Деньги направят на строительство гостиниц и санаториев на курорте.

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Как сообщил ТАСС глава Железноводска Евгений Бакулин, инвестиционные проекты планируют реализовать до 2030 года. «Приток инвестиций в российские курорты, а в частности и в наш курортный Железноводск, связан с хорошими перспективами внутреннего туризма, а также с достойным качеством новых проектов. Инвесторы хотят повысить количество качественного номерного фонда на российских курортах. Строительство новых объектов даст возможность существенно увеличить внутренний туризм в среднем ценовом сегменте и выше», — отметил мэр курорта.

Железноводск — город-курорт федерального значения. Входит в состав эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды. Железноводск отличается горячими источниками лечебной минеральной воды. Их здесь более двадцати. Это единственные в России и Европе кальциевые воды с высокой температурой.



Город находится в 42 км от Кисловодска, в 177 км от Ставрополя и в 413 км от Краснодара.