Улицу Красную в Краснодаре перекроют из-за забега. Ограничения коснутся и трамваев

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре в день восьмого Всероссийского забега перекроют центральные улицы

В воскресенье, 19 мая, в Краснодаре пройдет Всероссийский забег с синхронным стартом. В связи с этим с 23:00 18 мая сотрудники ГИБДД перекроют центральные улицы по маршруту забега. Об этом сообщает телеграм-канал департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.

Схема ограничений

Схема ограничений

Ограничения коснутся улицы Красной от Советской до Головатого и пересекающих их улиц.

Также в день полумарафона трамваи не будут останавливаться на остановке «улица Красная» по улице Горького. Вместо нее жителей просят пользоваться остановками «улица Коммунаров» или «улица Октябрьская». 

По данным ведомства, 19 мая по улице Мира сможет проехать только общественный транспорт.

Ограничения будут действовать до конца мероприятия.

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре на три дня ограничат движение транспорта у строящегося перехода на Красных Партизан.

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