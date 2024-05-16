Улицу Красную в Краснодаре перекроют из-за забега. Ограничения коснутся и трамваев

В Краснодаре в день восьмого Всероссийского забега перекроют центральные улицы

В воскресенье, 19 мая, в Краснодаре пройдет Всероссийский забег с синхронным стартом. В связи с этим с 23:00 18 мая сотрудники ГИБДД перекроют центральные улицы по маршруту забега. Об этом сообщает телеграм-канал департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.

Ограничения коснутся улицы Красной от Советской до Головатого и пересекающих их улиц.



Также в день полумарафона трамваи не будут останавливаться на остановке «улица Красная» по улице Горького. Вместо нее жителей просят пользоваться остановками «улица Коммунаров» или «улица Октябрьская».

По данным ведомства, 19 мая по улице Мира сможет проехать только общественный транспорт.

Ограничения будут действовать до конца мероприятия.