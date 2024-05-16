В Краснодаре на три дня ограничат движение транспорта у строящегося перехода на Красных Партизан

Предыстория: Подземный переход на улице Красных Партизан в Краснодаре хотели построить еще к декабрю 2022 года. Однако сроки сорвались. В результате начало благоустройства перехода перенесли на 15 марта 2023 года. В сентябре прокуратура установила , что объект должны были сдать до 28 апреля 2023 года, но подрядчик не выполнил свои обязательства. Строительство оценили в 109,7 млн рублей. 27 ноября СК начал проверку. В декабре прошлого года мэрия заявила , что достраивать переход на Красных Партизан начнут не раньше марта 2024 года. В итоге нового подрядчика выбрали только в конце апреля. 10 мая стало известно, что строительство подземного перехода на улице Красных Партизан возобновили . Благоустройством занимается новый подрядчик ООО «СтройЮгРегион».

С 17 по 19 мая по крайней правой полосе улицы Красных Партизан от улицы Академика Лукьяненко в сторону центра Краснодара за 100 м до места строительства подземного перехода и на 30 метров после него ограничат движение. Следовательно, в этом направлении останется открытой лишь одна полоса. Это необходимо для завершения монолитных работ первого этапа благоустройства, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.



«Для объезда можно использовать альтернативные маршруты по улицам Азовской, имени Толбухина и 3-й Линии с дальнейшим выездом на Круговую. Центр организации дорожного движения будет отслеживать ситуацию в части светофорного регулирования», — рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин.

По данным администрации, в сентябре у подземного перехода на улице Красных Партизан планируют открыть все полосы для движения транспорта.