В Краснодаре на три дня ограничат движение транспорта у строящегося перехода на Красных Партизан

Краснодарский край

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  • Краснодар, улица Красных Партизан © Фото Евгения Мельченко, Юга.ру
    Краснодар, улица Красных Партизан © Фото Евгения Мельченко, Юга.ру

В Краснодаре временно изменят правила движения вблизи строительства подземного перехода на улице Красных Партизан

Предыстория: Подземный переход на улице Красных Партизан в Краснодаре хотели построить еще к декабрю 2022 года. Однако сроки сорвались. В результате начало благоустройства перехода перенесли на 15 марта 2023 года.

В сентябре прокуратура установила, что объект должны были сдать до 28 апреля 2023 года, но подрядчик не выполнил свои обязательства. Строительство оценили в 109,7 млн рублей. 27 ноября СК начал проверку.

В декабре прошлого года мэрия заявила, что достраивать переход на Красных Партизан начнут не раньше марта 2024 года. В итоге нового подрядчика выбрали только в конце апреля.

10 мая стало известно, что строительство подземного перехода на улице Красных Партизан возобновили. Благоустройством занимается новый подрядчик ООО «СтройЮгРегион».

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С 17 по 19 мая по крайней правой полосе улицы Красных Партизан от улицы Академика Лукьяненко в сторону центра Краснодара за 100 м до места строительства подземного перехода и на 30 метров после него ограничат движение. Следовательно, в этом направлении останется открытой лишь одна полоса. Это необходимо для завершения монолитных работ первого этапа благоустройства, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара. 

«Для объезда можно использовать альтернативные маршруты по улицам Азовской, имени Толбухина и 3-й Линии с дальнейшим выездом на Круговую. Центр организации дорожного движения будет отслеживать ситуацию в части светофорного регулирования», — рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин.

По данным администрации, в сентябре у подземного перехода на улице Красных Партизан планируют открыть все полосы для движения транспорта.

Напомним, что две улицы Краснодара перекроют на 4,5 месяца для прокладки теплосетей.

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре начался ремонт двух дублеров улицы Ставропольской.

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