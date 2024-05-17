В Краснодаре сквер за цветочными часами планируют благоустроить к августу

Предыстория: в июле 2023 года власти Краснодара заговорили о том, что хотят построить сквер на месте заброшенных павильонов за цветочными часами на углу улиц Красной и Гаврилова. В конце августа постройки начали сносить . К благоустройству территории приступили в конце марта этого года.

Специалисты уже разобрали старую подпорную стену и вывезли ее элементы. Сейчас они демонтируют железобетонные конструкции, обнаруженные на территории. Подрядчик приступил к основным работам. Об этом написала пресс-служба мэрии Краснодара со ссылкой на главу города Евгения Наумова.



«Через несколько недель приступят к укладке тротуарной плитки. А установить обратно цветочные часы подрядчик планирует в июле, сейчас они на реконструкции. Прогуляться в обновленном сквере можно будет уже в августе», — рассказал Наумов.



Механизм и циферблат цветочных часов реконструируют в Ростове-на-Дону. Арт-объект оснастят подсветкой, современными элементами, датчиками и обновленным двигателем.

По данным администрации Краснодара, в ближайшее время эксперты согласуют ЗD-визуализацию сквера и решат, какого цвета будет облицовка новой подпорной стены и фундамента часов.



Также в конце июля в новом сквере планируют высадить растения. В приоритете — вечнозеленые декоративные кустарники.