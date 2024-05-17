В Краснодаре сквер за цветочными часами планируют благоустроить к августу

Краснодарский край

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  • © Фото Андрея Зубов с сайта администрации Краснодара, krd.ru
    © Фото Андрея Зубов с сайта администрации Краснодара, krd.ru

Мэрия Краснодара показала, как благоустраивают сквер за цветочными часами

Предыстория: в июле 2023 года власти Краснодара заговорили о том, что хотят построить сквер на месте заброшенных павильонов за цветочными часами на углу улиц Красной и Гаврилова. В конце августа постройки начали сносить.

К благоустройству территории приступили в конце марта этого года.

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Специалисты уже разобрали старую подпорную стену и вывезли ее элементы. Сейчас они демонтируют железобетонные конструкции, обнаруженные на территории. Подрядчик приступил к основным работам. Об этом написала пресс-служба мэрии Краснодара со ссылкой на главу города Евгения Наумова.

«Через несколько недель приступят к укладке тротуарной плитки. А установить обратно цветочные часы подрядчик планирует в июле, сейчас они на реконструкции. Прогуляться в обновленном сквере можно будет уже в августе», — рассказал Наумов.

Механизм и циферблат цветочных часов реконструируют в Ростове-на-Дону. Арт-объект оснастят подсветкой, современными элементами, датчиками и обновленным двигателем.

По данным администрации Краснодара, в ближайшее время эксперты согласуют ЗD-визуализацию сквера и решат, какого цвета будет облицовка новой подпорной стены и фундамента часов.

Также в конце июля в новом сквере планируют высадить растения. В приоритете — вечнозеленые декоративные кустарники.

Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодаре до конца 2024 года благоустроят пять скверов.

Благоустройство Краснодар Парки

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В Краснодаре сквер за цветочными часами планируют благоустроить к августу
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