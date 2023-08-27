В центре Краснодара на пересечении улиц Красной и Гаврилова начали сносить заброшенные павильоны

В центре Краснодара за цветочными часами приводят в порядок территорию площадью 324 кв.м.

В мэрии Краснодара 26 августа сообщили, что пять из шести построек за цветочными часами снесли. Территорию обещают полностью освободить и привести в порядок в ближайшее время.

«Сейчас сложно вообразить, что было на этом месте раньше. Все стены разрисованы, окна разбиты. Мы понимаем, что объекты находятся в центре города, поэтому выполняем снос очень аккуратно, чтобы не задеть близлежащие строения», — приводит мэрия слова директора департамента строительства Ивана Горобца.

Напомним, глава Краснодара Евгений Наумов 5 июля заявил, что заброшенные павильоны снесут, а на их месте должен появиться сквер. Он также уточнил, что земля под конструкциями муниципальная.