В центре Краснодара на пересечении улиц Красной и Гаврилова начали сносить заброшенные павильоны
В центре Краснодара за цветочными часами приводят в порядок территорию площадью 324 кв.м.
В мэрии Краснодара 26 августа сообщили, что пять из шести построек за цветочными часами снесли. Территорию обещают полностью освободить и привести в порядок в ближайшее время.
«Сейчас сложно вообразить, что было на этом месте раньше. Все стены разрисованы, окна разбиты. Мы понимаем, что объекты находятся в центре города, поэтому выполняем снос очень аккуратно, чтобы не задеть близлежащие строения», — приводит мэрия слова директора департамента строительства Ивана Горобца.
Напомним, глава Краснодара Евгений Наумов 5 июля заявил, что заброшенные павильоны снесут, а на их месте должен появиться сквер. Он также уточнил, что земля под конструкциями муниципальная.
В июне Юга.ру писали, что в Краснодаре планируют создать еще два сквера. Зеленые зоны должны появиться в Западном округе и станице Елизаветинской.
Также в 2024 году в Краснодаре должны начать строить новый сквер в районе улицы Кирилла Россинского.