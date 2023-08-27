В центре Краснодара на пересечении улиц Красной и Гаврилова начали сносить заброшенные павильоны

Краснодарский край

Распечатать

  • © скриншот страницы сайта мэрии Краснодара https://krd.ru/novosti/glavnye-novosti/za-tsvetochnymi-chasami-snosyat-zabroshennye-zdaniya/
    © скриншот страницы сайта мэрии Краснодара https://krd.ru/novosti/glavnye-novosti/za-tsvetochnymi-chasami-snosyat-zabroshennye-zdaniya/

В центре Краснодара за цветочными часами приводят в порядок территорию площадью 324 кв.м.

В мэрии Краснодара 26 августа сообщили, что пять из шести построек за цветочными часами снесли. Территорию обещают полностью освободить и привести в порядок в ближайшее время.

«Сейчас сложно вообразить, что было на этом месте раньше. Все стены разрисованы, окна разбиты. Мы понимаем, что объекты находятся в центре города, поэтому выполняем снос очень аккуратно, чтобы не задеть близлежащие строения», приводит мэрия слова директора департамента строительства Ивана Горобца.

Напомним, глава Краснодара Евгений Наумов 5 июля заявил, что заброшенные павильоны снесут, а на их месте должен появиться сквер. Он также уточнил, что земля под конструкциями муниципальная.

Читайте также:

В июне Юга.ру писали, что в Краснодаре планируют создать еще два сквера. Зеленые зоны должны появиться в Западном округе и станице Елизаветинской.

Также в 2024 году в Краснодаре должны начать строить новый сквер в районе улицы Кирилла Россинского.

Благоустройство Краснодар

Новости

В Новороссийске спасатели тушат лесной пожар
Турист из Краснодара погиб во время восхождения на Эльбрус
По крымской трассе «Таврида» за три года проехали больше 13 млн автомобилей
В центре Краснодара на пересечении улиц Красной и Гаврилова начали сносить заброшенные павильоны
Бастрыкин запросил у кубанского СК доклад о сроках завершения расследования дела о свалке в станице Полтавской
Мужчины, феминизм и психотерапия. В Краснодаре пройдет концерт женщин-комиков

Лента новостей

«Очередное набивание карманов»
25 августа, 15:42
«Очередное набивание карманов»
Нужен ли Новороссийску курортный сбор и на что потратить деньги — мнения жителей
Безопасно купить или продать недвижимость
24 августа, 10:13 Реклама
Безопасно купить или продать недвижимость
В Краснодаре открылся Расчётный центр по сделкам с недвижимостью Фора‑Банка
Депутат Госдумы просит сделать Сочи федеральной территорией для решения проблем курорта
24 августа, 11:29
Депутат Госдумы просит сделать Сочи федеральной территорией для решения проблем курорта

Реклама на сайте