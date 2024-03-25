В центре Краснодара начались работы по благоустройству сквера
Мэрия Краснодара рассказала о старте работ на территории будущего сквера в центре города
В Краснодаре начались работы по благоустройству территории за цветочными часами на пересечении улиц Гаврилова и Красной. Об этом в своем телграм-канале сообщил мэр города Евгений Наумов.
По словам главы Краснодара, дизайн-проект сквера включает обустройство малых архитектурных форм, озеленение с автоматическим поливом и установку освещения. Строительные работы будут проводить в светлое время суток, чтобы не мешать жителям ближайших домов.
«Это благоустройство станет примером того, как надо делать после сноса заброшенных объектов», — заявил Наумов.
Напомним, что заброшенные павильоны за цветочными часами начали сносить в конце августа 2023 года. О намерениях построить на их месте сквер власти Краснодара говорили еще в июле.
Как писали ранее Юга.ру, в феврале 2024 года в краснодарском поселке Колосистом началось благоустройство сквера Памяти героев-танкистов.