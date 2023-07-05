В центре Краснодара за цветочными часами на улице Гаврилова планируют создать сквер. Сейчас там заброшенные павильоны

Краснодарский край

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  • © скриншот снимка в телеграм-канале Евгения Наумова https://t.me/emnaumov/1351
    © скриншот снимка в телеграм-канале Евгения Наумова https://t.me/emnaumov/1351

На месте старых торговых точек в центре Краснодара планируют разбить сквер, заявил мэр города

Утром 5 июля мэр Краснодара Евгений Наумов в своем телеграм-канале рассказал об осмотре территории на пересечении улиц Красной и Гаврилова за цветочными часами.

Глава города назвал увиденное кошмаром и заявил, что заброшенные павильоны снесут, а на их месте должен появиться сквер. В сообщении также указано, что земля под конструкциями муниципальная.

Напомним, в Краснодаре снесут 272 объекта, которые признали незаконными. К ним относятся заборы, киоски, навесы, гаражи, шлагбаумы и контейнеры. После сноса все территории обещают благоустроить.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре весной снесли 650 объектов. Под демонтаж попало даже кафе «Карасун». С начала 2022 года в Краснодаре демонтировали больше 1 тыс. объектов.

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