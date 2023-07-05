В центре Краснодара за цветочными часами на улице Гаврилова планируют создать сквер. Сейчас там заброшенные павильоны

На месте старых торговых точек в центре Краснодара планируют разбить сквер, заявил мэр города

Утром 5 июля мэр Краснодара Евгений Наумов в своем телеграм-канале рассказал об осмотре территории на пересечении улиц Красной и Гаврилова за цветочными часами. Глава города назвал увиденное кошмаром и заявил, что заброшенные павильоны снесут, а на их месте должен появиться сквер. В сообщении также указано, что земля под конструкциями муниципальная.

Напомним, в Краснодаре снесут 272 объекта, которые признали незаконными. К ним относятся заборы, киоски, навесы, гаражи, шлагбаумы и контейнеры. После сноса все территории обещают благоустроить.