В Краснодаре и Сочи стартовала регистрация на благотворительный летний забег
1 июня в пяти южных городах пройдет «Зеленый Марафон»
До 26 мая можно подать заявку на участие в забеге в Краснодаре, Сочи, Ростове-на-Дону, Ставрополе и Ялте. Регистрация и участие бесплатные.
Спортивно-благотворительный праздник для всей семьи «Зеленый Марафон» в этом году пройдёт более чем в 60 городах России 1 июня, в День защиты детей.
Протяженность основного и самого массового забега марафона — 4,2 км. В Краснодаре его организуют на улице Красной в промежутке от Советской до Буденного. Отдельную дистанцию в 500 метров подготовят для детей. В некоторых городах пройдут забеги на 10 км, 21,1 км и скандинавская ходьба.
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По традиции марафон носит благотворительный характер: в любом регионе страны можно сделать добровольное пожертвование детям при регистрации на сайте забега или на благотворительной платформе «СберВместе». В прошлом году «Зеленый Марафон» собрал 28,9 млн рублей: 12,5 млн из них направили на развитие инклюзивного образования в России в рамках акции «Мир открытых возможностей», а 16,4 млн — на высадку деревьев по всей стране, сообщил председатель Юго-Западного Сбербанка Анатолий Песенников.
Кроме забегов зрителей ждут концерты, экологические акции и другие спортивно-развлекательные активности для всей семьи.
Первый «Зеленый Марафон» прошел 19 мая 2012 года в 42 городах России (по количеству километров в марафонской дистанции). Бегунам предстояло преодолеть символические 4,2 км (одну десятую часть марафона) и поучаствовать в высадке деревьев. В забеге стартовало 30 тыс. человек, ещё 20 тыс. пришли их поддержать. В юбилейном (10-м) забеге в 2023 году поучаствовали 126 тыс. бегунов и 120 тыс. болельщиков.
Ранее Юга.ру публиковали подборку благотворительных фондов и организаций, которые регулярно нуждаются в пожертвованиях, и рассказали, как передать продукты для нуждающихся прямо в магазине. Об актуальных адресных пожертвованиях мы пишем здесь.