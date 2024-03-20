В Краснодаре и Сочи стартовала регистрация на благотворительный летний забег

До 26 мая можно подать заявку на участие в забеге в Краснодаре, Сочи, Ростове-на-Дону, Ставрополе и Ялте. Регистрация и участие бесплатные.

Спортивно-благотворительный праздник для всей семьи «Зеленый Марафон» в этом году пройдёт более чем в 60 городах России 1 июня, в День защиты детей.