Храм девелопера ТОЧНО в станице Динской распишут мастера из Палеха

Федеральный девелопер ТОЧНО (владелец — Николай Амосов) обсудил с представителями Екатеринодарской и Кубанской епархий роспись Храма Рождества Христова в станице Динской

Белокаменное здание возводят близ жилого комплекса «Белые Росы». Храм Рождества Христова станет самым крупным религиозным объектом по занимаемой площади не только в станице Динской, но и в ближайших населенных пунктах. Его смогут посещать 600 прихожан одновременно.

Представители епархии оценили ход строительства храма, выбрали особо значимые для прихожан образы святых для иконостаса и икон и определили сроки работ. На встрече присутствовали сотрудники федерального девелопера ТОЧНО, протоиерей Иоанн Лапко и мастера из Палеха (старинного центра русского народного промысла — палехской лаковой миниатюры и иконописи).

© Фото Сергея Журавлева, предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

© Фото Сергея Журавлева, предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

Протоиерей подчеркнул важность каждой детали и символики в росписи стен храма для создания атмосферы благоговения и святыни: «Предстоящая роспись стен храма обещает быть поистине великолепной и возвышенной, наполненной духовным смыслом и красотой. Уверен в успешном завершении проекта и надеюсь на благословение святых для его осуществления».

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Ранее протоиерей Иоанн презентовал проект храма на встрече с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Глава РПЦ благословил строительство и пообещал лично приехать на торжественное освящение.

Сейчас строители храма готовятся к установке купола — на крыше в несколько слоев бетоном заливают барабан. Застройщик ожидает, что к концу года завершит предчистовую отделку, а в 1 квартале 2025 года художники из Палеха приступят к росписи храма.

© Фото Сергея Журавлева, предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

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Храм Рождества Христова в станице Динской возводят в традициях русского храмового зодчества. Тройное членение фасада храма будет символизировать Пресвятую Троицу. Общая площадь комплекса — 1 тыс. 754 кв. метров, высота верхней точки здания — 37,5 метров. ТОЧНО уделяет особое внимание созданию мест для формирования семейных и духовных ценностей. Поэтому православные храмы девелопер строит сразу в нескольких проектах. Помимо храма в Динской ТОЧНО возводит храм Святых Апостолов Петра и Павла в микрорайоне «Родные Просторы» и храм иконы Божьей Матери «Знамение» в жилом районе «Первое место».