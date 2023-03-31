К Пасхе в краснодарском поселке Знаменский откроют храм

15 апреля, в канун Пасхи, в поселке Знаменский на территории ЖК «Родные Просторы» пройдет первое праздничное богослужение в храме Святых Апостолов Петра и Павла

Храм возводит группа компаний ТОЧНО. Здание спроектировали в двух уровнях на более 500 кв. метрах. Первый этаж посвящен благоверному князю Вячеславу Чешскому, второй — святым апостолам Петру и Павлу.

15 апреля с 14:00 до 21:00 все желающие смогут освятить в храме куличи и яйца. В 23:30 начнется исповедь, а в 23:55 — крестный ход и божественная литургия.



16 апреля освящение куличей и яиц продлится с 9:00 до 13:00.

Храм откроют на постоянной основе, а богослужения будут проходить каждые субботу и воскресенье и по всем церковным праздникам.

Сейчас застройщик прокладывает в здании внутренние инженерные сети, проводит отделку стен верхнего храма, укладывает кирпич причтового дома и благоустраивает прилегающую территорию.

© Фото Сергея Журавлева, предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

© Фото Сергея Журавлева, предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

Как отмечают в пресс-службе девелопера, ГК ТОЧНО уделяет особое внимание созданию мест для формирования семейных и духовных ценностей. Поэтому идею строительства православных храмов реализуют сразу на нескольких проектах. В станице Динской при поддержке девелопера возводят храм в честь Праздника Рождества Христова.