К Пасхе в краснодарском поселке Знаменский откроют храм

Краснодарский край

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  • © Рендер предоставлен пресс-службой ГК ТОЧНО
    © Рендер предоставлен пресс-службой ГК ТОЧНО

15 апреля, в канун Пасхи, в поселке Знаменский на территории ЖК «Родные Просторы» пройдет первое праздничное богослужение в храме Святых Апостолов Петра и Павла

Храм возводит группа компаний ТОЧНО. Здание спроектировали в двух уровнях на более 500 кв. метрах. Первый этаж посвящен благоверному князю Вячеславу Чешскому, второй — святым апостолам Петру и Павлу.

15 апреля с 14:00 до 21:00 все желающие смогут освятить в храме куличи и яйца. В 23:30 начнется исповедь, а в 23:55 — крестный ход и божественная литургия.

16 апреля освящение куличей и яиц продлится с 9:00 до 13:00.

Храм откроют на постоянной основе, а богослужения будут проходить каждые субботу и воскресенье и по всем церковным праздникам. 

Сейчас застройщик прокладывает в здании внутренние инженерные сети, проводит отделку стен верхнего храма, укладывает кирпич причтового дома и благоустраивает прилегающую территорию.

  • © Фото Сергея Журавлева, предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
    © Фото Сергея Журавлева, предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
  • © Фото Сергея Журавлева, предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
    © Фото Сергея Журавлева, предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

Как отмечают в пресс-службе девелопера, ГК ТОЧНО уделяет особое внимание созданию мест для формирования семейных и духовных ценностей. Поэтому идею строительства православных храмов реализуют сразу на нескольких проектах. В станице Динской при поддержке девелопера возводят храм в честь Праздника Рождества Христова. 

Ранее Юга.ру побывали в краснодарской церкви Рождества Христова в Юбилейном микрорайоне и узнали, как работают краснодарские иконописцы.

ГК ТОЧНО Пасха Религия Строительство Церковь

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