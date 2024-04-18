Космические пираты, город тайн, сеанс психоанализа. Что посмотреть в кино в Краснодаре с 18 апреля
Юга.ру подготовили обзор кинопремьер, вышедших в прокат на этой неделе, 18 апреля (18+)
Фантастический фильм «Сто лет тому вперёд» (6+) снят по мотивам одноимённой повести Кира Булычёва. Главные герои — обычный школьник Коля и Алиса Селезнёва, девушка из будущего, которым приходится вступить в схватку с космическими пиратами. Роли исполнили Дарья Верещагина, Марк Эйдельштейн, Александр Петров, Юрий Борисов и другие.
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В триллере «Город тайн: Исчезнувшая» (18+) пять девушек отправляются на корпоративный тимбилдинг в горы. В ходе квеста бесследно пропадает одна из них, а другие участники похода явно что-то скрывают. Расследовать дело отправляется федеральный агент Аарон Фальк. Массу подозрений вызывает то, что каждая из вернувшихся рассказывает свою версию произошедшего.
Действие драмы «По Фрейду» (18+) происходит в Лондоне в 1939 году. На одном из своих последних сеансов основатель психоанализа Зигмунд Фрейд встречается с Клайвом С. Льюисом, будущим автором цикла повестей «Хроники Нарнии», чтобы поспорить о загадке мироздания.
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Историческая драма «Меч короля» (18+) рассказывает о датском правителе, который отправляет своего лучшего рыцаря усмирить дикие земли. Местные князья не спешат подчиняться королевскому наместнику. Конфликт усугубляет девушка, обещанная отцом местному феодалу.
Действие хоррора «Судная ночь в Аркадии» (18+) просиходит после апокалипсиса, уничтоживавшего почти всех людей. Пол и его сыновья Томас и Джозеф — одни из немногих выживших, скрывшихся в отдаленном доме. Но с каждым заходом солнца просыпаются свирепые и жестокие существа, которые уничтожают всё живое на своем пути.
Главный герой хоррора «Паутина страха» (16+) Калеб обожает экзотических существ. Его квартиру населяют насекомые со всех концов света, что страшно бесит его девушку и пугает соседей. Однажды в коллекции появляется паук, способный одним укусом убить слона. Улучив момент, насекомое сбегает в вентиляцию, где начинает активно размножаться.
Как писали Юга.ру, студия Capella Film опубликовала первый трейлер фильма «Новый год в Березовке». Сюжет похож на «Один дома».