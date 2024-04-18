Космические пираты, город тайн, сеанс психоанализа. Что посмотреть в кино в Краснодаре с 18 апреля

Фантастический фильм «Сто лет тому вперёд» (6+) снят по мотивам одноимённой повести Кира Булычёва. Главные герои — обычный школьник Коля и Алиса Селезнёва, девушка из будущего, которым приходится вступить в схватку с космическими пиратами. Роли исполнили Дарья Верещагина, Марк Эйдельштейн, Александр Петров, Юрий Борисов и другие.

В триллере «Город тайн: Исчезнувшая» (18+) пять девушек отправляются на корпоративный тимбилдинг в горы. В ходе квеста бесследно пропадает одна из них, а другие участники похода явно что-то скрывают. Расследовать дело отправляется федеральный агент Аарон Фальк. Массу подозрений вызывает то, что каждая из вернувшихся рассказывает свою версию произошедшего.

Действие драмы «По Фрейду» (18+) происходит в Лондоне в 1939 году. На одном из своих последних сеансов основатель психоанализа Зигмунд Фрейд встречается с Клайвом С. Льюисом, будущим автором цикла повестей «Хроники Нарнии», чтобы поспорить о загадке мироздания.