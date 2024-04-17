Вышел трейлер «Волшебника Изумрудного города»

Выход ленты приурочен к юбилею оригинальной сказки Александра Волкова, в 2024 году ей исполняется 85 лет. Режиссёром выступил Игорь Волошин («Повелитель ветра»). Роли исполнили Екатерина Червова, Юрий Колокольников, Артур Ваха, Светлана Ходченкова, Дмитрий Чеботарев и другие.

Сюжет развивается вокруг девочки Элли, которая во время поездки поругалась с родителями и ушла от них вместе с псом Тотошкой. Ведьма Гингема наколдовала ураган, который унёс героиню в страну Жевунов. Чтобы вернуться домой, Элли вместе с друзьями — Страшилой, Железным Дровосеком и Трусливым Львом — отправится в Изумрудный город на поиски Волшебника, который исполнит их заветные желания.

На большие экраны фильм выйдет 1 января 2025 года.