Вышел трейлер «Волшебника Изумрудного города»

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  • Кадр из трейлера к фильму «Волшебник Изумрудного города» © Скриншот видео с YouTube-канала Central Partnership, www.youtube.com/c/centralpartnership
    Кадр из трейлера к фильму «Волшебник Изумрудного города» © Скриншот видео с YouTube-канала Central Partnership, www.youtube.com/c/centralpartnership

Компания Central Partnership поделилась тизер-трейлером фильма «Волшебник Изумрудного города» (6+)

Выход ленты приурочен к юбилею оригинальной сказки Александра Волкова, в 2024 году ей исполняется 85 лет. Режиссёром выступил Игорь Волошин («Повелитель ветра»). Роли исполнили Екатерина Червова, Юрий Колокольников, Артур Ваха, Светлана Ходченкова, Дмитрий Чеботарев и другие.

Сюжет развивается вокруг девочки Элли, которая во время поездки поругалась с родителями и ушла от них вместе с псом Тотошкой. Ведьма Гингема наколдовала ураган, который унёс героиню в страну Жевунов. Чтобы вернуться домой, Элли вместе с друзьями — Страшилой, Железным Дровосеком и Трусливым Львом — отправится в Изумрудный город на поиски Волшебника, который исполнит их заветные желания.

На большие экраны фильм выйдет 1 января 2025 года.

Как писали Юга.ру, студия Capella Film опубликовала первый трейлер фильма «Новый год в Березовке». Сюжет похож на «Один дома».

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