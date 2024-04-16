В сети появился первый трейлер фильма «Новый год в Березовке» с Дмитрием Нагиевым

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  • © Скриншот видео с YouTube-канала Capella Film, www.youtube.com/c/CapellaFilm
    © Скриншот видео с YouTube-канала Capella Film, www.youtube.com/c/CapellaFilm

Студия Capella Film опубликовала первый трейлер фильма «Новый год в Березовке». Сюжет похож на «Один дома» (12+)

Ролик доступен на YouTube-канале кинокомпании. Роли исполнили Дмитрий Нагиев, София Петрова, Гурам Гогия, Анна Уколова, Алексей Шевченков, Марк Богатырев, Ольга Ажажа, Егор Дружинин, Игорь Жижикин, Константин Мурзенко. Это будет первый актерский проект Нагиева после ухода с Первого канала летом 2022 года. Он сыграл в картине роль роль бизнесмена по кличке Аллигатор.

В преддверии Нового года семейная пара Кошкиных пробирается в дом соседей Морозовых с целью их обокрасть. Детям, которые в этот момент наказанные оказываются дома, предстоит противостоять грабителям.

Премьера фильма намечена на 14 ноября.

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В сети появился первый трейлер фильма «Новый год в Березовке» с Дмитрием Нагиевым
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