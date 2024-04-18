В Краснодаре пройдет лекция о творчестве Ларса фон Триера

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре 28 апреля пройдет лекция «Апрельская «Меланхолия» Ларса фон Триера» от местного образовательного проекта Vita Nuova (18+)

Программа:

  • вольная фантазия на тему апокалипсиса от маэстро трагикомического жанра;
  • фильм, после которого Триера объявили персоной нон грата;
  • астрономическое чудо или вполне логичное решение Вселенной.

Встречу проводит кинокритик Виктор Венгерский. Начало в 18:00 по адресу улица Красная, 124 Б. Стоимость участия 500 рублей, записаться можно здесь.

Ларс фон Триер скандальный датский режиссёр и сценарист. Обладатель более ста наград и номинаций на кинофестивалях по всему миру. Снял ленты «Танцующая в темноте», «Догвилль», «Антихрист», «Нимфоманка», «Дом, который построил Джек».

«Меланхолия» — драматический фильм с элементами фантастики с Кирстен Данст и Шарлоттой Генсбур в главных ролях. На собственной свадьбе Джастин быстро охладевает к торжеству, чем вызывает непонимание близких и гостей. Её сестра Клэр ухаживает за впавшей в клиническую депрессию девушкой и одновременно страшится сообщений о приближении таинственной планеты. Постепенно Джастин и Клэр меняются ролями.

Как писали Юга.ру, в краснодарской фотостудии Sisters 19 апреля состоится показ и обсуждение фильма «Присцилла: Элвис и я».

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