В Краснодаре пройдет лекция о творчестве Ларса фон Триера
В Краснодаре 28 апреля пройдет лекция «Апрельская «Меланхолия» Ларса фон Триера» от местного образовательного проекта Vita Nuova (18+)
Программа:
- вольная фантазия на тему апокалипсиса от маэстро трагикомического жанра;
- фильм, после которого Триера объявили персоной нон грата;
- астрономическое чудо или вполне логичное решение Вселенной.
Встречу проводит кинокритик Виктор Венгерский. Начало в 18:00 по адресу улица Красная, 124 Б. Стоимость участия 500 рублей, записаться можно здесь.
Ларс фон Триер — скандальный датский режиссёр и сценарист. Обладатель более ста наград и номинаций на кинофестивалях по всему миру. Снял ленты «Танцующая в темноте», «Догвилль», «Антихрист», «Нимфоманка», «Дом, который построил Джек».
«Меланхолия» — драматический фильм с элементами фантастики с Кирстен Данст и Шарлоттой Генсбур в главных ролях. На собственной свадьбе Джастин быстро охладевает к торжеству, чем вызывает непонимание близких и гостей. Её сестра Клэр ухаживает за впавшей в клиническую депрессию девушкой и одновременно страшится сообщений о приближении таинственной планеты. Постепенно Джастин и Клэр меняются ролями.
Как писали Юга.ру, в краснодарской фотостудии Sisters 19 апреля состоится показ и обсуждение фильма «Присцилла: Элвис и я».