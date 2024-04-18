В Краснодаре пройдет лекция о творчестве Ларса фон Триера

Программа:

вольная фантазия на тему апокалипсиса от маэстро трагикомического жанра;

фильм, после которого Триера объявили персоной нон грата;

астрономическое чудо или вполне логичное решение Вселенной.

Встречу проводит кинокритик Виктор Венгерский. Начало в 18:00 по адресу улица Красная, 124 Б. Стоимость участия 500 рублей, записаться можно здесь.